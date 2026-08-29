Gamescom zit er weer op; GTA 6 wordt waanzinnig en meer in weekoverzicht 35

De Gamescom week zit er helaas weer op, maar goed nieuws voor jullie: er komt de komende tijd veel content op onze website. Echter was er deze week ook genoeg nieuws, dus is hier weer de weekoverzicht!

GTA 6 Extended Look is waanzinnig!

Hoewel de Gamescom werd gehouden en daar echt ontzettend gave games werden getoond, domineerde uiteindelijk Rockstar met GTA 6 het nieuws. Vorige week was een niet zo’n beste week voor de ontwikkelaar en begin deze week reageerde de ontwikkelaar op de leaks van die week daarvoor.

Echter was de 26 minuten durende Extended Look op Netflix hetgeen waar de fans op zaten te wachten. Hoewel de service het in eerste instantie moeilijk had met de vele fans die de special wilden bekijken, toonde deze heel wat gameplay en lieten interessante details zien, zoals het feit dat je niet zo maar alle wagens kunt stelen en hoe je doden kunt voorkomen onder burgers. We hebben het belangrijkste ervan even op een rijtje gezet!

Nieuws

CD Projekt Red was deze week verstandig door te laten weten dat The Witcher 4 niet op de Gamescom aanwezig zou zijn. Wel liet men weten dat de game in 2028 moet verschijnen. Gelukkig was er nog wel nieuws tijdens Gamescom, want er komt namelijk een remaster van The Witcher 3: Wild Hunt en ook werd de Songs of the Past DLC getoond (waarover we volgende maand een preview hebben). Mocht je overigens willen weten of je jouw PC moet upgraden voor the Remaster hebben we hier de specs voor jullie!

Naast The Witcher 4 hoefde we ook Ori 3 niet tijdens de Gamescom te verwachten. Hoewel de ontwikkelaar een derde deel niet helemaal uitsluit, aangezien ze de rechten van de game nog niet bezitten, lijkt die er ook voorlopig niet te komen.

Vorige week meldden we nog dat The Blood of Dawnwalker geen performance modus met 60fps zou krijgen, maar dit was niet waar. Hoewel Rebel Wolves dit niet had aangekondigd, werkte de ontwikkelaar er wel aan en bevond dit nog in testfase. Deze week liet men weten dat deze bij de Day One patch aan de game zal worden toegevoegd.

The Blood of #Dawnwalker will receive a Performance Mode targeting 60 FPS on PS5, PS5 Pro, and Xbox Series X on Day 1 through the launch patch. On Friday, we answered your questions about console performance with what we knew we could confidently deliver at launch. Performance… pic.twitter.com/Jy38ZFfgFy — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) August 24, 2026

Konami werkt de laatste jaren aan veel comebacks, zoals Silent Hill en Metal Gear Solid, maar ook Castlevania komt terug van weggeweest. Naast de metroidvania game Belmont’s Curse is er ook een “reboot” van de serie in ontwikkeling. Echter zal de komende jaren veel focus liggen op Silent Hill, waar men het liefst elk jaar een nieuw deel wil uitbrengen!

Xbox komt vanaf morgen met een disc-to-digital feature, dat in eerste instantie wordt getest door Insiders. Deze feature moet ervoor zorgen dat meer dan 1000 games van disk naar digitale kopie kunnen worden overgezet. Overigens heeft Xbox de feature wel nodig, aangezien hun aanleveringen voor disk’s steeds minder worden door de steeds digitaler wordende industrie!

Helaas heeft 1047 Games de dedicated servers van Empulse en Splitgate: Arena Warfare ingeruild voor peer-to-peer servers. Hoewel de games nog wel speelbaar blijven, focust de ontwikkelaar zich op de toekomst en zal geen nieuwe content meer maken voor de shooters. Het lijkt er ook op dat de volgende game geen live service-game zal worden.

An Update on Empulse, Splitgate: Arena Reloaded, and What’s Next for 1047 Games pic.twitter.com/YYxxEwQSQK — 1047 Games (@1047Games) August 26, 2026

Sony heeft deze week de PlayStation Plus-games voor september onthuld en volgende maand zijn het er maar liefst vier! Het gaat om MLB the Show 26 (PlayStation 5), Sniper Elite: Resistance (PlayStation 4), Wobbly Life (PlayStation 4 en 5) en Chained Echoes (PlayStation 4). De games zijn vanaf maandag verkrijgbaar!

The Wolf Among Us Remastered werd tijdens de Gamescom week nog even voorzien van een releasedatum! De remaster zal namelijk op 29 oktober verschijnen voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Gamescom

De Gamescom werd ook dit jaar geopend met de Gamescom Opening Night Live en uiteraard was die hier live te volgen. Voor die show begon kregen we al een kleine pre-show waar onder andere de releasedatum van Valor Mortis werd aangekondigd. Tijdens de grote show werd onder andere Tides of Annihilation getoond, maar ook de eerder genoemde Witcher 3 remaster, Nodus Fall onthuld en nog veel meer aangekondigd of geshowt en daar hebben we een mooie samenvatting van geschreven.

Eén van de games die we tijdens de Gamescom hebben gespeeld, is Nintendo Switch Sports Resort en daar komt volgende maand een hands-on van online. Mocht je geïnteresseerd zijn in de game, maar nog geen Switch 2 hebben dan is de bundel die Nintendo aanbiedt wellicht interessant.

De eerste hands-on van games die we op de Gamescom hebben gespeeld, zijn overigens ook al op de site te vinden. Zo hebben we vandaag de hands-on van Ace Combat 8: Wings of Theve online geknald. Verwacht de komende tijd nog meer previews en hands-on content op onze website!

Daarmee sluiten we het nieuws van deze week af. Gaan jullie dit weekeinde nog wat leuks doen? Misschien de open bèta van Call of Duty Modern Warfare 4? Als we een tip mogen geven is Hell Let Loose: Vietnam wellicht een optie. De game is wel een realistische mil-sim, maar zeker de moeite waard om eens te proberen!