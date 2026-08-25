Gamescom Opening Night Live 2026 barst los met nieuwe trailers, releasedata en verrassende aankondigingen

Gamescom Opening Night Live 2026 is van start gegaan en de show zat zoals verwacht vol met nieuwe aankondigingen, trailers en releasedata. Van grote franchises als The Witcher, Gears of War en Final Fantasy VII tot compleet nieuwe projecten: er was voor vrijwel iedere type speler iets te zien.



De avond werd afgetrapt met de aankondiging van Nodus Fall, een actiegame die doet denken aan een combinatie van Dragon’s Dogma en Dark Souls. Spelers trekken samen met anderen ten strijde tegen gigantische monsters. De nadruk lijkt daarbij sterk op coöperatieve gameplay te liggen.

Ook Ubisoft liet van zich horen met Rainbow Six Tactics. De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Paris en combineert het bekende Rainbow Six-universum met tactische gameplay. Verschillende operators uit Rainbow Six Siege keren terug en de trailer lijkt bovendien te wijzen op een uitgebreide verhaalmodus. De game staat gepland voor 2027.

Grote franchises krijgen nieuwe trailers

Fans van Gears of War kregen een nieuwe blik op Gears of War: E-Day. De story trailer benadrukt opnieuw de grootschalige actie waar de serie om bekendstaat. De game verschijnt op 6 oktober.

Ook Silent Hill: Townfall keerde terug met nieuwe beelden. De ontwikkelaars houden het verhaal vooralsnog grotendeels geheim, maar de trailer maakt duidelijk dat psychologische horror een belangrijke rol blijft spelen.

Voor fans van A Plague Tale was er eveneens nieuws. Resonance: A Plague Tale Legacy kreeg een nieuwe trailer die vooral de donkere sfeer en wereld van de game in de schijnwerpers zet.

Daarnaast werd Final Fantasy VII Revelation getoond. Dit wordt het laatste deel van de huidige Final Fantasy VII Remake-trilogie, waarmee Square Enix de conclusie van het ambitieuze project dichterbij brengt.

De show werd afgesloten met nieuws rond The Witcher 3. The Witcher 3 Remastered verschijnt op 29 september 2026 en brengt onder meer verbeterde combat, traversal en visuele verbeteringen. De remaster wordt bovendien gratis beschikbaar gesteld aan iedereen die de originele game bezit. Daarnaast werd er een nieuwe trailer van The Witcher 3: Songs of the Past vertoond.

Nieuwe werelden en nieuwe avonturen

Ananta kreeg een nieuwe trailer waarin ook de releasedatum werd onthuld. De game verschijnt op 15 januari 2027.

Ook Tides of Annihilation liet nieuwe beelden zien. De trailer richtte zich deze keer op Gwendolyn, het hoofdpersonage van de game. Haar stem wordt verzorgd door Angela Sant’Albano, die ook Grace Ashcroft inspreekt in Resident Evil 9.

The Blood of Dawnwalker kreeg eveneens een nieuwe story trailer. Dankzij sterke voice acting en een mysterieuze presentatie weet de trailer vooral de donkere en intense sfeer van de game neer te zetten.

Voor Exodus werd een nieuw personage geïntroduceerd dat onderdeel kan worden van de crew van de speler. De game staat gepland voor 7 april 2027.

Een andere opvallende aankondiging was 1001 Threads of Mizan, een actiegame die duidelijk inspiratie haalt uit Duizend-en-een-nacht. Een releasedatum is nog niet bekend.

Van D&D tot Mega Man

Warlock: Dungeons & Dragons kreeg tijdens de show zijn eerste gameplaybeelden. De game combineert third-person actie met bekende spreuken en vaardigheden uit Dungeons & Dragons. De release staat gepland voor 2027.

Ook Mega Man: Dual Override kreeg een nieuwe gameplaytrailer. Naast nieuwe gameplay maakte een nog onbekende vijand zijn debuut.

Ubisoft verraste daarnaast met Heroes of Might and Magic III Remake. De trailer toont de vernieuwde grafische stijl en geeft alvast een eerste indruk van de gameplay. Een releasedatum ontbreekt nog, maar de game kan inmiddels wel op de verlanglijst worden gezet.

Horror, actie en chaos

De nieuwe gameplaytrailer van Metro 2039 laat zien dat actie nog altijd een belangrijk onderdeel vormt, maar de ontwikkelaars leggen vooral de nadruk op de gruwelijkheden die door mensen zelf worden veroorzaakt. De game verschijnt in februari 2027.

PUBG DED.NET kreeg een compleet nieuwe aankondigingstrailer. De beelden zijn het best te omschrijven als pure chaos en over-the-top actie. Een releasedatum is nog niet bekend.

Ook No Law liet zich zien met een uitgebreide gameplaytrailer. De game bevat onder andere stealth, verschillende combatmechanieken en meerdere manieren om vijanden uit te schakelen. De release staat gepland voor 2027.

Turok Origins kreeg eveneens een nieuwe trailer waarin de wereld, personages en actie centraal staan. De game verschijnt in lente 2027 en kan inmiddels worden gewishlist.

Nog meer aankondigingen

Naast de grotere titels kwamen er gedurende de show nog veel meer games voorbij:

Rayman Legends Retold krijgt nieuwe muzikale levels en verschijnt op 1 oktober.

krijgt nieuwe muzikale levels en verschijnt op 1 oktober. Aion 2 verschijnt op 5 oktober en liet tijdens de show veel actie zien.

verschijnt op 5 oktober en liet tijdens de show veel actie zien. Aliens: Fireteam Elite 2 heeft zijn launch trailer gekregen en is vanaf nu beschikbaar.

heeft zijn launch trailer gekregen en is vanaf nu beschikbaar. 1666 Amsterdam liet nieuwe story- en gameplaybeelden zien. De early access is inmiddels beschikbaar.

liet nieuwe story- en gameplaybeelden zien. De early access is inmiddels beschikbaar. Showa American Story toonde nieuwe gameplay en introduceerde verschillende personages.

toonde nieuwe gameplay en introduceerde verschillende personages. Stage Tour richt zich op muziekliefhebbers en lijkt een moderne variant op games als Guitar Hero. De game verschijnt op 10 december.

richt zich op muziekliefhebbers en lijkt een moderne variant op games als Guitar Hero. De game verschijnt op 10 december. Crazy Taxi: World Tour keert terug met een nieuwe trailer en probeert de kenmerkende energie van de serie naar een nieuwe generatie te brengen.

keert terug met een nieuwe trailer en probeert de kenmerkende energie van de serie naar een nieuwe generatie te brengen. LEGO Skylines werd aangekondigd als een nieuwe citybuilder waarin spelers hun eigen stad kunnen bouwen met LEGO.

werd aangekondigd als een nieuwe citybuilder waarin spelers hun eigen stad kunnen bouwen met LEGO. Path of Exile 2 krijgt zijn volledige 1.0-release op 11 december 2026.

krijgt zijn volledige 1.0-release op 11 december 2026. Ontos liet nieuwe gameplay zien, waaronder een puzzelsectie.

liet nieuwe gameplay zien, waaronder een puzzelsectie. Dusk Origins werd officieel aangekondigd met een eerste trailer.

Met tientallen trailers en aankondigingen maakte Gamescom Opening Night Live 2026 duidelijk dat de komende jaren opnieuw gevuld worden met grote releases en opvallende nieuwe projecten. Van nostalgische remakes en bekende franchises tot compleet nieuwe werelden: gamers hebben de komende tijd genoeg om naar uit te kijken.