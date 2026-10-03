Final Fantasy 7 Revelation director heeft gestreden voor fysieke release

Naoki Hamaguchi steekt zijn voorliefde voor fysieke media niet onder stoelen of banken en heeft onlangs gesproken over zijn inspanningen om ervoor te zorgen dat Final Fantasy 7 Revelation, het laatste deel van de remake-trilogie, een fysieke release zou krijgen.

Dit doet hij te midden van een groeiend debat over de toekomst van fysieke media, aangewakkerd door beslissingen zoals Sony’s plan om de productie van fysieke game-discs in 2028 te beëindigen.

De regisseur van Final Fantasy 7 zegt dat hij begrijpt wat mensen bedoelen met “geen schijf, geen aankoop”, en hij gaf ook zijn mening over de compromissen die nodig waren om hun game op een schijf te krijgen.

In een nieuw interview met de Radio Times zei Naoki Hamaguchi van Square Enix dat hij gelooft dat er een toekomst mogelijk is waarin alle fysieke media in wezen code in een doos zijn in plaats van data op een schijf, en dat hij de zorgen rond dat compromis begrijpt. Nu wil hij een boodschap sturen naar degenen die niet blij zijn met het compromis, en hen laten weten dat hij deze beslissingen niet mag nemen.

“Zoals we al besproken hebben, is er tegenwoordig veel druk voor schijfloze edities, digitale edities, en ik heb mijn positie gebruikt om zoveel mogelijk te pleiten voor de fysieke versie”, legde hij uit, voordat hij eraan toevoegde dat hij begrijpt dat er mensen zijn die het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing.

“Ik begrijp volkomen dat er mensen zijn die het niet eens zijn met die richting of die die richting niet goedkeuren. Maar ik wil gewoon zeggen dat ik hoop dat jullie begrijpen dat ik jullie standpunt volledig snap en dat ik mijn best heb gedaan.”

“Ik begrijp volkomen dat er mensen zijn die het niet eens zijn met die richting of die die richting niet goedkeuren. Maar ik wil gewoon zeggen dat ik hoop dat jullie begrijpen dat ik jullie standpunt volledig snap en dat ik mijn best heb gedaan.”

Onlangs liet Hamaguchi weten dat zodra de ontwikkeling van Final Fantasy 7 Revelation voltooid is het team gaat helpen met het afronden van Kingdom Hearts 4!