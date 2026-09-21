Je hoeft niet perse meer te grinden in Final Fantasy 7: Revelation

Goed nieuws voor degenen die het grinden in Final Fantasy 7: Rebirth niet leuk vonden: Square Enix geeft spelers in Revelation de mogelijkheid om het levelen grotendeels te omzeilen.

In een interview met de Japanse tak van IGN laat Final Fantasy 7: Revelation-game director Naoki Hamaguchi weten dat er een optie aan de game is toegevoegd waarmee spelers hun personages automatisch kunnen laten levelen. Hierdoor hoef je dus niet per se alle zijmissies te voltooien om je personages op niveau te houden.

Volgens Hamaguchi kreeg het team veel feedback over het grinden in Final Fantasy 7: Rebirth. Een deel van de spelers volgde voornamelijk het hoofdverhaal en liet de zijmissies links liggen, omdat zij hier simpelweg niet in geïnteresseerd waren. Omdat deze zijmissies wel belangrijk waren voor het levelen van je personages, konden spelers daardoor moeite krijgen om zich door het avontuur heen te slaan.

In Final Fantasy 7: Revelation hoeven deze spelers daar minder last van te hebben. De game vraagt namelijk of je de levels van je personages automatisch wilt verhogen. Als je hiervoor kiest, moeten spelers minder snel tegen levelproblemen aanlopen wanneer ze voornamelijk het hoofdverhaal volgen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Square Enix spelers van Final Fantasy een helpende hand biedt. Zo bevatte de Final Fantasy I-VI Pixel Remaster een ingebouwd boostmenu waarmee je de verdiende XP en Gil kon vermenigvuldigen met 2 of 4. Je kon de opbrengsten zelfs halveren als je juist wat meer uitdaging zocht.

Voor spelers die liever direct het hoofdverhaal van Final Fantasy 7: Revelation volgen, lijkt deze nieuwe optie dus een handige manier om minder tijd kwijt te zijn aan grinden. Wie juist graag alle zijmissies en extra content doorloopt, kan natuurlijk gewoon op de traditionele manier zijn personages levelen.

Final Fantasy 7: Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch 2.

Bron: IGN Japan