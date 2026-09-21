Bungie is “nog niet klaar met Destiny”

Bungie heeft zijn plannen voor het volgende hoofdstuk van de studio onthuld, en daarin blijft Destiny centraal staan, ondanks dat Destiny 2 slechts enkele maanden geleden zijn laatste grote update ontving.

De eerste stap om de erfenis van Destiny voort te zetten, is het terugbrengen van content die in de loop der jaren is verwijderd naar Destiny 2. Complete campagnes, bestemmingen en raids zullen terugkeren naar de game. Bungie wil hiermee veel van de content die in de loop der jaren is verwijderd terugbrengen en Destiny 2 weer een completere ervaring bieden, terwijl ze tegelijkertijd vooruitkijken naar de toekomst van de franchise.

Bungie heeft onlangs in een blogpost zijn plannen uiteengezet en de kritiek erkend die is ontstaan ​​door de beslissing om Destiny 2 ogenschijnlijk af te sluiten met de Monuments of Triumph-update.

Destiny is fundamenteel voor Bungie’s toekomst

Honderdduizenden fans betuigden hun steun aan de franchise, en velen tekenden zelfs een petitie om de ontwikkeling van Destiny 3 te starten. Bungie heeft deze inspanningen nu erkend en verklaard: “Jullie stemmen deden ertoe, en de manier waarop jullie je hebben laten horen, heeft echt impact gehad.”

Als gevolg hiervan verlegt Bungie de focus naar het behoud van de erfenis van Destiny, te beginnen met het herstellen van content die in de loop der jaren uit de game is verwijderd. De studio heeft in het verleden oudere content uit Destiny 2 verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe ervaringen, een praktijk die binnen de game community altijd een controversieel onderwerp is gebleven.

Deze aanpak wordt nu omgedraaid, waarbij Bungie bevestigt dat content die uit de game is verwijderd, geleidelijk aan terugkeert naar Destiny 2. De studio benadrukte echter dat dit niet van de ene op de andere dag zal gebeuren, aangezien elk terugkerend stuk content moet voldoen aan de “stabiliteits- en gameplay-standaarden van Destiny 2 van vandaag”.

Hoewel Bungie nog niet precies heeft onthuld wat er na Destiny 2 komt, gaf het wel een hint naar de plannen voor de lange termijn. De studio beschreef het herstellen van Destiny 2 als de “eerste stap om de basis te leggen” voor nieuwe verhalen en games, terwijl ze werken aan een “sterkere toekomst voor Destiny op de lange termijn”.