Review: Marvel Tokon: Fighting Souls – weet zijn verwachting na te maken

Veel Marvel fans kijken nog met heimwee terug na de dagen van Marvel vs Capcom, ondanks dat Infinite een flinke kink in de kabel gooide. Weet Marvel Tokon Fighting Souls zich als spirituele opvolger te manifesteren?

Een toegankelijke tag fighter

Marvel Tokon: Fighting Souls is een 2D tag fighter, waarin je het met een team van vier Marvel-personages opneemt tegen een ander team met vier personages. Het belangrijkste in dit soort games is de toegankelijkheid van de gameplay en we kunnen wel stellen dat de game makkelijk in te stappen is voor nieuwkomers, maar voor doorgewinterde veteranen genoeg opties geeft om te experimenteren met de controls.

Het team waarmee je vecht kun je overigens helemaal samenstellen (op de verhalende singleplayer na) en dat zorgt ervoor dat je wel urenlang bezig kan zijn met het samenstellen van de perfecte combinatie aan personages.

Tijdens de gevechten kun je bijna naadloos wisselen tussen die personages, maar ook de meest krankzinnige combinaties uitvoeren of juist een personage in laten springen om de counter in te kunnen zetten. Alle personages hebben hun eigen vaardigheden en specialiteiten, die geheel getrouw zijn aan de comics. Het geheel wordt nog heftiger wanneer je een ultieme aanval met jouw team inzet en de fighter die je op dat moment bestuurt zijn ultieme aanval gebruikt. We willen eigenlijk niks spoilen, maar wat zitten er gave aanvallen tussen!

Dit geheel wordt gecomplementeerd door de strakke besturing, die tevens erg responsief is en vaak het verschil betekent tussen een overwinning of een flinke pak slaag. Echter zijn we nog niet eens begonnen over de visuele presentatie van de game!

De kleuren spatten van het scherm

Immers zorgt de cel-shaded stijl van de graphics ervoor dat deze comicpersonages nog beter tot zijn recht komen. Overigens zijn de verschillende levels ook tot in de kleinste details goed uitgewerkt en spat in alles de kleuren van je scherm.

In de singleplayer waarin vijf teams het tegen elkaar opnemen om het vervolgens tegenover de mysterieuze Champion op te nemen, wordt het verhaal namelijk grotendeels verteld als een comic. Het leuke daarbij is dat je daarin ook veel ontmoetingen gaat zien die je eigenlijk nooit zo snel had verwacht, maar ook veel ontmoetingen waar je misschien al stiekem op had gehoopt!

Wat dat betreft is de game echt een ode aan de Marvel comics en is het echt een waanzinnig mooi uitziende game waar je echt uren plezier aan gaat beleven. Overigens willen we ook nog even attenderen op de geweldige comic-effecten die de game kent en het feit dat de game ondanks alle gebeurtenissen op het scherm stabiel blijft draaien, want dat maakt het feest pas echt compleet!

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Genoeg content om uren te knokken

De singleplayer is overigens wel van korte duur, want je speelt het verhaal eigenlijk vijf keer uit, alleen dan steeds door de ogen van een ander team. Het duurt ongeveer een uurtje of 7 tot je al die verhalen wel hebt uitgespeeld, maar gelukkig is er daarnaast nog veel meer te doen. Zo is er ook nog een Arcade modus (Arcadia), All-Star Arena modus en een modus waarin je alle moves van alle personages tot in de treuren kan oefenen.

Arena is een offline modus waarin je eerst een van de vijf standaard beschikbare circuits moet kiezen. Elk circuit komt overeen met een van de teams van helden en schurken uit het spel. De toegepaste modifiers zijn afhankelijk van de gekozen moeilijkheidsgraad: hoe hoger de moeilijkheidsgraad, hoe groter de handicap. Je team heeft dan minder levenspunten en richt minder schade aan, terwijl de tegenstanders meer levenspunten hebben en meer schade aanrichten. Elk circuit bestaat uit vijf gevechten langs een van de beschikbare routes. Je moet elk circuit vier keer doorlopen om alle routes te voltooien.

Echter zit het “echte werk” in de online modus die overigens een uitstekende rollback netcode met zich meebrengt. Hierdoor voelen gevechten tegen spelers aan de andere kant van de wereld erg soepel aan.

Een ode aan de comics, maar ook aan dit genre games!

Marvel Tokon: Fighting Souls is voor ondergetekende een zeer aangename verrassing geworden. De game werd min of meer gepresenteerd als spirituele opvolger van Marvel vs Capcom en had daardoor hele grote schoenen om te vullen. De game is gelukkig wel anders geworden dan die games en voelt daardoor misschien ook wel een stuk frisser aan.

De game biedt namelijk een van de beste tag fighters van de afgelopen jaren aan en is daarnaast echt een ode aan de comics van Marvel. Tel daarbij het diepgaande, maar toegankelijke vechtsysteem bij op, maar ook de soepele gameplay en de vloeiend werkende online modus en je kunt haast niet anders dan besluiten om de game toch maar in huis te halen, toch?! Nou als het aan ons ligt in ieder geval wel!



Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Arc System Works

Releasedatum: 6 augustus 2026

Platforms: PC en PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro