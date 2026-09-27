Marvel’s Wolverine update geeft mogelijkheid om “scheetspoor” uit te schakelen

Insomniac Games heeft Marvel’s Wolverine voorzien van een update die spelers de mogelijkheid geeft om onder andere de “scheetsporen” uit te zetten.

De game heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je verder te helpen, zoals de “scheetspoor”, waarmee spelers weten waar ze naar toe moeten gaan, maar ook waar whisky flessen zijn te vinden. Het past perfect bij het personage, aangezien geuren ruiken een van de krachten van Wolverine is. Daarnaast zitten er audio hints voor materiaalkratten in de game te vinden en weten spelers als ze wortels op de grond zien dat er een Nightmare deur in de buurt is.

Mocht je dit allemaal te makkelijk vinden, geeft update 1.001.006 je nu mogelijkheden om deze opties uit te schakelen. Ook fixt de update allerlei bugs en probleempjes met onder andere de fotomodus en in bepaalde missies.

Today, we deployed a hotfix for Marvel’s Wolverine that includes new toggles for Scent Trails, Audio Clues, and Nightmare Roots, along with fixes for community-reported crashes and bugs. Read more: https://t.co/4s9Q3W90ou pic.twitter.com/AimuXcBxbK — Insomniac Games (@insomniacgames) September 25, 2026

Update 1.001.006 komt met de volgende verbeteringen:

Voegt nieuwe aan/uit-schakelaars toe voor de zintuigen:

Geursporen van whiskyflessen,

Geluidsaanwijzingen van materiaalkisten,

Wortels van nachtmerriedeuren.

Verhelpt diverse crashes die zijn geïdentificeerd via crashlogs en de community.

Lost een probleem op waarbij spelers vast konden komen te zitten tijdens het glijden langs een boom in de missie “The One That Got Away”.

Verhelpt problemen met verkeerd uitgelijnde klauwen in de fotomodus.

Verhelpt een zeldzaam probleem waarbij objecten wit kunnen worden na langere speelsessies.

Verhelpt een overlappend toiletbord in het casino, veroorzaakt door een UV-mappingprobleem.

*Verhaalkritische zintuigen blijven in de spelwereld aanwezig.