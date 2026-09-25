18 jaar na aankondiging is Beyond Good and Evil 2 nog steeds in ontwikkeling

Dat Beyond Good and Evil 2 anno 2026 nog steeds in ontwikkeling is, mag inmiddels wel een klein wonder genoemd worden. De game is onlangs voorzien van nieuw talent en is dus vooralsnog niet op de plank beland.

Rik Godwin, lead writer en associate narrative director bij Ubisoft Bordeaux, heeft namelijk laten weten een ondersteunende rol te hebben gekregen voor de game die in 2008 al werd aangekondigd! Overigens werd de game in 2016 opnieuw uit de doeken gedaan, maar is het sindsdien best stil geweest, op wat nieuwtjes na over nieuwe schrijvers en mensen van Ubisoft die bevestigden dat ze er nog mee bezig zij na dan.

Overigens hoeft Godwin niet ver te reizen voor zijn nieuwe job, want de game wordt ontwikkeld door Ubisoft Montpellier en Bordeaux ligt daar niet heel ver vandaan.

Beyond Good and Evil 2 pakt momentum opnieuw op?

Beyond Good and Evil 2 lijkt toch steeds meer vorm te gaan krijgen en daarin lijkt Fawzi Mesmar een rol te hebben vertolkt. Sinds hij bij de studio aanschoof, kregen we meer tekenen van leven. Zo zagen we wat cameo’s van personages uit de game in de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Ubisoft kondigde eerder dit jaar een grote reorganisatie aan en, hoewel er een aantal games werden geannuleerd en studio’s gesloten, bleef de ontwikkeling van Beyond Good and Evil 2 onvermoeid doorgaan.

Destijds meldde Mesmar:

“Het spreekt voor zich dat ik bedroefd ben door de annuleringen die mijn collega’s bij Ubisoft en in de rest van de industrie hebben getroffen. Ik roep iedereen, inclusief mezelf, op om in deze periode waar en wanneer mogelijk steun te bieden. Wij blijven toegewijd en gefocust op het leveren van een geweldige game waar onze spelers van kunnen genieten.”

Wanneer en of Beyond Good and Evil 2 dan daadwerkelijk gaat verschijnen, blijft voorlopig nog de vraag. Leuke triviavraag: Hoeveel generaties consoles hebben we sinds de aankondiging van de game al gehad? Laat het ons weten in de reacties!