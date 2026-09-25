Build a Rocket Boy onder curatele geplaatst

Het lijkt niet lang meer te duren voordat we officieel te horen krijgen dat Build a Rocket Boy niet meer verdergaat. De ontwikkelaar staat namelijk onder curatele.

Op 25 september werd een melding toegevoegd aan de officiële Britse overheidsrekening van het bedrijf, waarin de benoeming van bewindvoerders werd bevestigd. Wanneer een bedrijf bewindvoerders aanstelt, worden de verantwoordelijken ontheven van hun functie, terwijl de bewindvoerders zich buigen over de vraag of het bedrijf kan worden verkocht, geliquideerd of simpelweg gesloten.

Dit nieuws komt iets meer dan een week na een nieuwe ontslagronde bij de ontwikkelaar Mindseye. Op basis van reacties van sommige werknemers leek het erop dat er geen toekomst meer in het bedrijf te zitten.

“Ik zal BARB tot het einde toe steunen en helpen de zaken hier op de HR-afdeling af te ronden”, schreef HR-medewerker Dan Hawkins destijds.

Build a Rocket Boy werd in 2016 opgericht door Leslie Benzies, voormalig president van Rockstar North. De studio begon bij de oprichting van het bedrijf te werken aan Everywhere een platform voor MMO-games en game-ontwikkeling. Later volgde ook de ontwikkeling van Mindseye. Opvallend genoeg werden in mei 2025 alle verwijzingen naar Everywhere van de website van Build a Rocket Boy verwijderd.