Nintendo verrast met Star Fox en prijsverhoging Switch 2 en meer in weekoverzicht 19

Zoals we vorige week al aangaven, zal het weekoverzicht op zondag verschijnen. Hij is weer lekker gevuld dus ga lekker buiten zitten, pak wat te drinken en enjoy!

Nieuws

Xbox CEO Asha Sharma wil dat Microsoft ervoor zorgt dat het Xbox merk stappen gaat maken. Zo gaat het bedrijf zich focussen op wat belangrijk is voor de toekomst en daarbij hoort Copilot voor consoles niet bij en wordt dit geschrapt. Ook heeft het bedrijf het nieuwe opstartscherm voor Xbox-platforms gedeeld.

We got a new Xbox startup screen before GTA 6. 2020 2026 pic.twitter.com/VLUSoNAItN — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) May 6, 2026

Deze week was sowieso de week van Xbox, want tijdens de Xbox Game Dev Update werd namelijk de eerste details van Xbox Project Helix onthuld en tijdens Xbox Presents werd Stranger Then Heaven, de nieuwe game van Like A Dragon/ Yakuza-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku. Tijdens het event werd onder andere een aantal jaargetijden en plaatse getoond waar de game zich afspeelt, maar ook dat Snoop Dogg een rol in deze game gaat krijgen.

Ook kregen we deze week de eerste update voor de Xbox Game Pass games die deze maand naar de service zullen komen en daarbij is Forza Horizon 6 natuurlijk de grootse klapper.

Ubisoft was deze week daarentegen weer eens wat minder positief in het nieuws. Zo werd er geclaimd dat de speeltesten van de multiplayergame Assassin’s Creed: Invictus zouden “verschrikkelijk” zijn. Daarna plaatste leaker xj0nathan een screenshot van een speeltest en kreeg hij daarop wel een reactie van Ubisoft.

Nog meer slecht nieuws (althans als je nog geen current-gen console hebt en graag Call of Duty speelt: er zal namelijk geen nieuw deel van de serie meer voor de PlayStation 4 en Xbox One verschijnen. Na meer dan een decennium komt er dus een eind aan en zal je over moeten schakelen naar PC of PlayStation 5 of Xbox Series S/ X.

Ook Sony had slecht nieuws, want de overname van Bungie pakt niet zo goed uit als gehoopt. De ontwikkelaar is namelij 765 miljoen dollar minder waard sinds de overname. Dit heeft te maken met tegenvallende verkopen van Marathon en het feit dat deze game niet zo veel nieuwe spelers weet aan te trekken.



MindsEye-ontwikkelaar heeft deze week een derde ontslagronde aangekondigd. Build a Rocket Boy bestaat nu nog maar uit 80 medewerkers, nadat het nu dus 170 medewerkers heeft ontslagen. Men blijft nog steeds overtuigd dat hun game is gefaald wegens “spionage” en “sabotage”. Onlangs kreeg de game nog een update die de missie Blacklisted toevoegde en daarin zou zelfs het bewijs te vinden zijn.

LEGO heeft sinds een tijdje een behoorlijke collectie aan game gerelateerde producten, zoals de Game Boy en de controller voor de SEGA Megadrive/ Genesis. Nu komt het bedrijf met de complete set voor de SEGA Megadrive/ Genesis. Deze bevat 479 steentjes en is vanaf 1 juni verkrijgbaar voor €39,99.

Capcom kwam deze week met een verrassing in de vorm van een gratis DLC voor Resident Evil: Requiem genaamd “Leon Must Die Forever”. De DLC is alreeds verkrijgbaar, maar daarvoor dien je wel eerst de game hebben uitgespeeld.

Het gaat al enige tijd minder goed met Virtual Reality en de ontwikkelaars hebben het moeilijk om de rekeningen te blijven betalen. Zo korte Meta onlangs al flink in de loonkosten, sloot Sony de studio achter Firewall: Zero Hour en laat nu ook Suvios weten het moeilijk te hebben. De studio heeft het overgrote gedeelte van de medewerkers op straat gezet, puur omdat er gewoonweg te weinig geld binnenkomt.

Het gaat goed met de verkopen van Control. Met de komst van Control Resonant lijkt de interesse na de serie ook aangewakkerd en resulteert dit in zes miljoen verkochte exemplaren van het eerste deel. Over de sequel gesproken: deze zal worden geleverd met New Game Plus modus waardoor je de game nog een keer kunt spelen met alles wat je in je eerste run hebt ontgrendeld.

De campagne van 007 First Light zal je zo’n 20 uur zoet houden, meldt gameplay director Andreas Krogh. Dit is wel zonder de Tactival Simulator modus, waarin je de missies uit de campagne opnieuw kunt spelen met een hogere moeilijkheidsgraad en beperkingen. Daarnaast zal je online de strijd aan gaan op de leaderbords.

Nintendo wordt deze al enige tijd onder druk gezet door de investeerders vanwege de prijs van de Nintendo Switch 2. De console zou volgens hen niet rendabel zijn en dat heeft zijn impact gehad op de marktwaarde van het bedrijf.

Later deze week werd dan ook bevestigd dat de prijs van de Nintendo Switch 2 omhoog gaat. De hybride console gaat vanaf 1 september €499,99 kosten. Dus als je hem nog goedkoop wil scoren, heb je nog bijna vier maanden de tijd!

We blijven nog even bij Nintendo, want NatetheHate heeft laten weten waarom we nog (steeds) geen aankondiging hebben gehad van de Star Fox-game die mogelijk voor de Switch 2 in ontwikkeling is.

Op die vraag kregen we deze week nog een antwoord: Star Fox werd namelijk door in de nacht van woensdag op donderdag, tijdens een onaangekondigde Nintendo Direct aangekondigd en zal op 25 juni verschijnen voor de Nintendo Switch 2.

Marathon doet het, ondanks dat vele de game gekscherend Concord 2.0 noemde) nog steeds redelijk en als het aan de ontwikkelaars ligt zal de game nog jaren meedoen. Ze hebben immers nog voor een behoorlijke tijd content in de planning staan.

In de jaren zullen ze wel concurrentie blijven houden van Arc Raiders en voor die game heeft een dataminer wat interessante details gevonden die mogelijk wijzen op komende content, waaronder een nieuw level en een hub voor in Speranza om loot te ruilen.

Warhorse heeft voor het eerst gereageerd op geruchten dat zij bezig zouden zijn met een Lord of the Rings RPG. Men lijkt het namelijk niet helemaal te ontkennen, maar ook niet te bevestigen. Wel weten we dat ze aan een nieuwe RPG werken.

Mixtape krijgt geen streamer modus aldus ontwikkelaar Beethoven & Dinosaur. Volgens de ontwikkelaar is de soundtrack van de game ook de ziel van de game .

Tot slot was er deze week ook nog de Nacon Connect waarin een hoop updates en aankondigingen waren. Voor een simpele samenvatting, verwijzen we je graag naar het volledige overzicht.

Trailers

Black Panther en de Hulk zullen van de partij zijn, zodra Marvel Tokon: Fighting Souls op 6 augustus verschijnt. In een nieuwe trailer zien we beide helden in actie, maar ook hoe de Fighting Avengers de strijd aan gaan.

Het derde in-game seizoen van Tekken 8 introduceert de stereotyperende Japanse ninja Kunimitsu. Ze verschijnt als eerste DLC-personage en laat in de onderstaande video zien waarom ze wel in het toernooi thuishoort.

EA heeft de eerste gameplay van UFC 6 vrijgegeven en vanaf 19 juni kunnen jullie zelf het gevecht aan gaan op de PC, PlayStation 5 en/ of Xbox Series S/ X.

Codename: Black Crown zal later dit jaar naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 komen. De top-down shooter is al sinds oktober verkrijgbaar op PC, maar komt dus ook naar de consoles.

De survival simulator Green Hell heeft een nieuw mijlpaal bereikt: er zijn namelijk 12 miljoen exemplaren van de game verkocht. Als bedankje heeft ontwikkelaar Creepy Jar een video uitgebracht.

Daarmee komt dit overzicht alweer ten einde. Hoop dat jullie nog een fijn weekend hebben!