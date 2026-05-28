Eerste teaser voor nieuwe Call of Duty verschenen, mogelijk hint naar Modern Warfare 4

Activision heeft de eerste teaser gedeeld voor de volgende Call of Duty-game. Hoewel er nog geen officiële titel is aangekondigd, gaan er al geruime tijd geruchten rond dat het om Modern Warfare 4 zou gaan.



De teaser zelf laat nog weinig concrete details zien, maar was genoeg om binnen de community volop speculatie op gang te brengen. Activision heeft op dit moment nog geen verdere informatie gedeeld over de setting, gameplay of releasedatum van de nieuwe titel. Ook is nog niet bevestigd welke studio verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de game.

De verwachting is dat er de komende maanden meer details bekend worden gemaakt, mogelijk tijdens een groter showcase-evenement of via een officiële onthulling later dit jaar. Tot die tijd lijkt de kans groot dat speculaties rondom Modern Warfare 4 alleen maar zullen toenemen.