Review: Forza Horizon 6 – een knotsgekke rit door Japan!

Forza Horizon 6 knalde onlangs op de mat en het was ook gewoon wel weer tijd voor een leuke racegame. Of Playground Games weer weet te leveren, lees je in deze review!

Japan ziet er fantastisch uit!

De nieuwste Horizon speelt zich af in een fictieve versie van Japan en vanaf het moment dat je in de auto speelt, valt je meteen op hoe waanzinnig mooi het eruit ziet. De game komt qua visuals echt heel dicht tegen realisme aan en vooral als je de vele bolides van de buitenkant bekijkt. Man wat is het toch vet om anno 2026 gamer te zijn en dit soort games voorgeschoteld te krijgen!

Net als in de voorgaande delen wordt ook in dit Japan weer een Horizon festival gehouden en wordt jij uitgedaagd om mee te doen aan de vele (spectaculaire) evenementen die er worden georganiseerd. Je wordt gaandeweg getrakteerd op steeds vettere wagens en uiteraard is er weer veel variatie. Zo worden er straatraces gehouden, maar ook rallyraces en nog veel meer.

Naast het volgen van de evenementen is er nog veel meer te doen, zoals de bekende dingen als trajectcontroles, mascottes zoeken en XP borden vinden. Echter zijn er ook wat evenementen die puur voor deze setting zijn gemaakt, zoals dagtripjes die er worden gehouden en het bezorgen van maaltijden. Ja je kunt dus ook als een soort futuristische coureur van Thuisbezorgd aan de slag!

En racet ook weer net zo lekker!

Daarbij staat of valt een racegame natuurlijk bij hoe de bolides zich gedragen op de weg en ik kan zeggen dat dit geweldig is. Oké je zult net als ondergetekende ook wel een bepaald segment hebben dat je niet zo goed bevalt als andere, maar het blijven geweldige races.

Helemaal als je eenmaal voor de grotere Horizon-events weet te kwalificeren. Ik wil eigenlijk niks spoilen, maar er zitten wat krankzinnig vette ervaringen tussen.

Daarnaast is ook het rijgedrag van de wagens ook erg realistisch en zul je bijvoorbeeld merken dat je een circuitwagen beter niet in beboste of besneeuwde gebieden kunt gebruiken. Maar gelukkig kun je door een paar knoppen in te drukken zo instappen in de auto die beter mee te berijden is.

Daagt je uit om tot het gaatje te gaan!

Wat ik persoonlijk zo gaaf blijf vinden aan de Forza serie is dat de game je steeds verder uit probeert te dagen. Als je een paar races makkelijk hebt gewonnen, vraagt het je of je niet een niveautje hoger wil proberen. Mocht dit stapje toch iets te veel van het goede zijn, krijg je ook gewoon de vraag of je toch iets minder tegenstand wil.

Wat dat betreft is Forza Horizon 6 ook weer zo’n game waar je niet echt de stempel simracer of arcade racer aan kunt plakken. Nou ja, eigenlijk kun je ze er allebei aan plakken, want je kunt de besturing zo ver instellen dat je hulp krijgt bij alles, maar ook dat je het helemaal in je eentje moet doen. Dus stel dat je het niveau van de tegenstanders wel prima vindt, maar toch iets meer uitdaging zoekt, kun je ook ervoor kiezen om dat ergens anders in te zoeken. Denk hierbij aan het uitzetten van de rewind knop of het weglaten van hulpopties als ABS, remhulp en hulp bij de racelijn.

Uren plezier!

Wat dat betreft gaan we dan ook niet heel veel woorden gebruiken voor deze review, want eigenlijk kun je het beste gewoonweg de game downloaden en zelf gaan spelen. Helemaal als je al een Xbox Game Pass abonnement hebt en van racegames houdt, want Forza Horizon 6 maakt grote kans de beste racegame te gaan worden van dit jaar/ de komende jaren. Het is misschien makkelijk gezegd gezien de concurrentie nagenoeg is verdwenen, maar het echt ook te danken aan de kwaliteit die Playground Games weer weet neer te zetten.

Er zijn eigenlijk geen andere racegames met een open wereld waar ik zo graag nog even lekker wat rond aan het rijden ben en zo her en der wat kleine evenementjes meepak of die XP-borden waar ik nagenoeg langs rijdt als Forza Horizon. Het enige waar ik over zou kunnen klagen, is hoe de tegenstanders soms hele rare racelijnen lijkt te pakken, maar dat is ook wel echt het enige. Forza Horizon 6 is nu verkrijgbaar voor de PC en Xbox Series S/X en zal later dit jaar ook naar de PlayStation 5 komen. Wellicht wordt dat voor ons nog een goede reden om hem even op de Pro te spelen!

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Playground Games/ Turn 10 Studios

Releasedatum: 19 mei 2026

Platform: PC, Xbox Series S/ X (later PlayStation 5)

Gespeeld op: Lenovo Legion 7