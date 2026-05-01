19 november ziek melden voor GTA 6, releasedatum Blood of Dawnwalker en meer in weekoverzicht 18

De weekoverzicht staat weer klaar en is bomvol nieuws. Met als hoogtepunten onder andere de releasedatum van The Blood of Dawnwalker, geruststelling voor GTA 6-fans en nog veel meer!

Nieuws

De ogen waren al een tijdje op Rebel Wolves gericht, want hun game The Blood of Dawnwalker was volgens vele de game die uitgesteld zou worden vanwege de release van GTA 6. Niets blijkt minder waar, want de game komt nog zelfs voordat de game van Rockstar op de markt komt. Op 3 september kunnen we namelijk aan de slag met de actie-RPG van de studio die bestaat uit onder andere voormalig medewerkers van CD Projekt Red.

Waar we ook rekening mee kunnen houden, is dat we op 19 november ons ziek kunnen melden. Althans dat is wat Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft laten weten over de releasedatum van GTA 6.

Volgens Nadji Jeter, de stemacteur achter Miles Morales, zou Insomniac Games de Venom game hebben geannuleerd door het overlijden van Tony Todd. Dit wordt echter weer tegengesproken door Jason Schreier van Bloomberg. De ontwikkelaar zou het namelijk nu te druk hebben met het afronden van Marvel’s Wolverine dat in september moet verschijnen.

Een andere ontwikkelaar van PlayStation Studios (Haven Studios) zou moeite hebben om hun eerste game Fairgames een “funfactor” te geven. Er zouden al diverse speeltesten zijn gehouden, maar de game blijkt toch iets te missen.

Dat was ook niet de eerste keer dat Sony niet goed voor de dag kwam, want nadat er een mogelijke DRM-check werd gevonden in de laatste firmware update van de PlayStation 5 leek het bedrijf bij de fans de reactie te peilen. Deze bleek alles behalve positief en dat was voor het bedrijf reden genoeg om een verklaring te geven over de DRM-check.

Deze week was er daarentegen wel goed nieuws voor PlayStation Plus-abonnees, want de nieuwe “gratis” games voor mei voor alle abonnees zijn onthuld en bevat met onder andere EA Sports FC 26 een flinke knaller.

Square Enix heeft een Nintendo Switch 2-versie van Final Fantasy 14 aangekondigd, maar die komt wel met een addertje onder het gras. Hoewel Final Fantasy XIV op pc, Xbox en PlayStation allemaal werkt met een standaard abonnement, vereist de Nintendo Switch 2 een apart abonnement specifiek voor die console. Gelukkig is een Switch Online-abonnement niet nodig om te spelen – al voegde Kiryu eraan toe dat Final Fantasy XIV-abonnees er een met 50% korting kunnen krijgen. Ook krijg je 50% korting op het Switch 2-abonnement als je al een abonnement voor de game op een van de andere platformen hebt.

Ook is er deze week een demo van Final Fantasy 7: Rebirth vrijgegeven op de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X. Deze demo neemt je mee door de eerste twee hoofdstukken van de game.

Arc Raiders werd de laatste weken steeds minder populair doordat streamers de game met rust lieten en ook spelers niet meer een reden leken te zijn om “topside” te gaan. Wellicht dat de Riven Tide update daar verandering in brengt, want deze brengt een nieuw level, een nieuwe conditie en een nieuwe dodelijke Arc naar de game!

Tales of Eternia lijkt een remaster te gaan krijgen. PEGI heeft namelijk Tales of Eternia Remastered voorzien van een classificering. Daar uit blijkt onder andere dat de game in ieder geval naar de Nintendo Switch komt, al worden andere platforms niet uitgesteld.

EA Sports heeft de releasedatum van UFC 6 aangekondigd en die zal op 19 juni verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Gamers die het spel pre-orderen, krijgen toegang tot de “Iconic Moments Bundle”, die bestaat uit drie skins.

Nog meer nieuws van EA: de free-to-play Battle Royale Apex Legends start op 5 mei een nieuw seizoen genaamd Overclocked. Deze introduceert onder andere het nieuwe personage Axle.

Oké nog een nieuwtje over EA, al is het maar omdat het iets heel opmerkelijks is. Je kunt namelijk in Battlefield 6 je Battle Pass voor het komende seizoen al pre-orderen. Ja je kunt nu dus content pre-orderen voor een game die je mogelijk ook al hebt gepre-ordered. Snap je hem nog?

Je hebt hem misschien al op de website gezien, maar Xbox heeft een vernieuwd logo gekregen en eerlijk gezegd, ziet hij er weer erg smooth uit! Wellicht dat we dit logo ook binnenkort gebruikt zien worden als ze een goedkopere variant van Xbox Game Pass zullen onthullen?!

Metro 2039 werd vorige maand tijdens de eerste Xbox First Play onthuld en de game weet al heel wat fans enthousiast te maken. Er zijn namelijk al meer dan twee miljoen gamers die de game op Steam in hun wensenlijst hebben gezet!

Forza Horizon 6 kent verschillende multiplayer modus, zoals Spec Racing en Horizon Racing. In een bericht op X heeft ontwikkelaar alle zes modi onthuld!

Horizon Play is your go-to suite for multiplayer game modes. Enjoy classics like The Eliminator and new modes including Spec Racing and Touge Showdown. Which one do you want to try first? pic.twitter.com/RjfJyutRLp — Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 30, 2026

Het laatste Xbox nieuwtje was minder hoopgevend voor de fans, want het bedrijf kent wederom een tegenvallend kwartaal. De omzet uit content en diensten daalden met vijf procent (waar onder andere Xbox Game Pass onder hoort) en ook de hardware verkopen blijven flink dalen (33 procent). Voorlopig verwacht Microsoft geen verbetering voor de Xbox-divisie, maar wellicht dat daar met de nieuwste generatie console verandering in komt.

Deze week lekte een recensent per ongeluk de prijs van de Steam Controller en dat is inmiddels ook bevestigd door Valve. Helaas wilde het bedrijf nog niks zeggen over de Steam Machine, dat uitgesteld werd door de stijgende vraag en prijs van RAM-geheugen.

Over lekken gesproken: de releasedatum van Star Wars Galactic Racer lekte eerder deze week uit en dit werd dan ook door Fuse Games bevestigd. Ook werd de inhoud van de Deluxe en Collector’s Edition van de game onthuld.

Ubisoft heeft deze week de mobile game The Division Resurgence via Early Access ook op de PC uitgebracht. De game is gratis te spelen, dus als je de serie gaaf vindt, raden we het je vooral aan om het te testen!

We blijven nog even bij Ubisoft, want met Assassin’s Creed Hexe lijkt het niet zo goed te gaan. De leidinggevende van de serie zouden namelijk 50 ontwikkelaars bij de game vandaan hebben gehaald, omdat er flink wat aan moest worden veranderd.

We willen dit rubriek altijd met positief nieuws afsluiten en dat kwam er deze week in de vorm van een nieuwe teaser van de sequel op Alien: Isolation. Sinds de aankondiging in 2024 was het stil rondom deze game, maar daar kwam deze week plotseling verandering in.

Serie/ Films

Peter Berg, de regisseur, medeschrijver en medeproducent van de Call of Duty verfilming heeft deze al in het kwaad daglicht gezet. De beste man noemde in 2013 games in het FPS genre “zwak” en spelers ervan “zwak”. Deze uitspraken dateren al uit 2013 toen hij in een interview met Esquire aan wilde aanduiden hoe mannelijkheid in zijn films worden benadrukt. Blijkbaar moesten gamers destijds vaker sporten en minder gamen. Het lijkt erop dat zijn mening daarover is bijgedraaid of dat het klusje blijkbaar genoeg geld opleverde.

Sony en Universal Studios zouden volgens filminsider V Scooper vechten om de filmrechten voor de Metroid verfilming. Nintendo heeft/ doet al met beide partijen zaken. Zo was Universal Studios de verantwoordelijke voor de twee Super Mario-films (waarvan eerder deze maand het tweede deel verscheen).

We weten in ieder geval wel zeker dat Illumination werkt aan een derde animatiefilm en dat heeft men zelf verklapt in hun releaseschema. Op de Spaanse website van de filmmaker is namelijk een onaangekondigde Illumination/ >Nintendo film gespot. Het lijkt hier niet om Metroid te gaan, aangezien eerder al een copyright door het bedrijf werd aangemaakt voor een Donkey Kong film.

Sony heeft een nieuwe trailer van de Resident Evil film vrijgegeven. Het gaat om een volledige reboot voor de filmserie, maar desondanks wordt het er niet minder bloederig van. De film draait vanaf september in de bioscopen!

Two Brothers Pictures en Rebellion hebben laten weten aan een tv-serie van Atomfall te werken. De filmstudio staat bekend om series als The Assassin (Amazone Prime) en The Missing (BBC One) en verdere details over de serie hebben we nog niet. Zodra we meer horen, lees je dat uiteraard hier!

Trailers

Naast de Switch 2-versie van> Final Fantasy 14 is ook de zesde uitbreiding van de MMORPG uit de doeken gedaan. Deze heet Evercold en bevat een crossover met de anime Neon Genesis en zal begin 2027 moeten verschijnen.

NBA The Run, de 3vs3 arcade basketbalgame van Play by Play Studios heeft een releasemaand gekregen, namelijk juni. Ook is er een nieuwe trailer vrijgegeven en die ziet er spectaculair uit!

Voor komende week

In de eerste volledige week van mei staan twee evenementen gepland. Zo komt Nacon op 7 mei dan eindelijk met de nieuwste Connect. Deze stond in eerste instantie gepland voor februari, maar doordat de uitgever het financieel even niet rond kon krijgen, werd deze uitgesteld naar mei.

Op diezelfde dag staat er ook een nieuw event van Xbox gepland, namelijk de Xbox Game Dev Update. Daarin zal de platformhouder een sneak peak gaan geven voor de volgende generatie Xbox, die we nu nog kennen als Xbox Project Helix.

Daarmee sluiten we het nieuwsoverzicht van week 18 af. Vanaf komende week zullen we deze nieuwsoverzicht op zondag gaan plaatsen. Dit heeft voor ons wat praktische redenen (we zoeken niet voor niets nog steeds schrijvend talent) en zo kunnen we vanaf maandag de week weer helemaal fris starten! Hebben jullie nog grootste plannen voor deze dagen? We wensen jullie in ieder geval een fijn weekend toe!