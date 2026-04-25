Xbox Game Pass krijgt een goedkopere abonnement zonder online multiplayer

Microsoft zou achter gesloten deuren werken aan een Xbox Game Pass abonnement die aantrekkelijk moet zijn voor nieuwkomers. Deze zou goedkoper zijn, maar geen toegang geven tot online multiplayer functies.

De Xbox Game Pass Starter Edition, waar we afgelopen week al melding maakten, zou in de (nabije) toekomst door Microsoft worden onthuld. Volgens gelekte informatie en berichten zal dit plan tot 10 uur Xbox Cloud-gaming mogelijk maken, de mogelijkheid bieden om Xbox Rewards te verdienen, een of andere vorm van Discord Nitro-integratie bieden en toegang geven tot meer dan 50 games.

Wat het echter niet zal bieden, is de mogelijkheid om online multiplayer op de console te spelen. Volgens dataminer en betrouwbare insider Billbil-kun gaat Xbox voor het eerst een Game Pass-abonnement aanbieden dat, hoewel beschikbaar voor consolegebruikers, geen online speelmogelijkheden biedt. Dat betekent dat veel games in dit abonnement, zoals Fallout 76, Deep Rock Galactic, Chivalry 2, Among Us en andere titels, alleen online op pc gespeeld kunnen worden.

Gelukkig is Xbox Play Anywhere wel inbegrepen, waardoor je games kunt spelen op pc, console en andere compatibele apparaten. Echter heeft Microsoft tot op heden niks officieels onthuld over een dergelijk abonnement. Echter hebben geloven we wat de insider zegt wel, aangezien hij al vaker juiste informatie naar buiten heeft gebracht.