Elden Ring: Tarnished Edition voor Switch 2 voorzien van releasedatum

Elden Ring: Tarnished Edition werd oorspronkelijk aangekondigd tegelijk met de onthulling van de Switch 2 vorig jaar. Bandai Namco zei toen dat de game later in 2025 zou verschijnen.

Na eerste hands-on reviews die suggereerden dat de prestaties op Nintendo’s handheld traag waren, werd in oktober 2025 echter aangekondigd dat de release was uitgesteld naar 2026 “om tijd te nemen voor prestatieverbeteringen”.

Nu heeft het officiële Elden Ring-account op Xbox bevestigd dat de game op 28 augustus naar de Switch 2 komt.

“Je reis naar de Erdtree begint hier”, luidt het bericht. “Sta op, Tarnished. Elden Ring Tarnished Edition komt op 28 augustus 2026 naar Nintendo Switch 2.”

Het is ook bevestigd dat de extra content van de Tarnished Edition ook beschikbaar zal zijn op andere platforms in de vorm van de Tarnish Pack DLC, die eveneens op 28 augustus verschijnt.

The additional content included in #ELDENRING Tarnished Edition will also be available for purchase on other platforms.

The Tarnished Pack DLC will launch on August 28, 2026. pic.twitter.com/vjQNzZCqLj — ELDEN RING (@ELDENRING) June 4, 2026

Volgens Bandai Namco bevat Elden Ring: Tarnished Edition de basisgame Elden Ring en de uitbreiding Shadow of the Erdtree.

Daarnaast bevat het nieuwe content, waaronder twee nieuwe startklassen, nieuwe personagepantsers en de mogelijkheid om het Spectral Steed van de speler, Torrent, aan te passen.