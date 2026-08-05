Square Enix werkt aan oplossing voor lange laadtijden in Final Fantasy XIV op Nintendo Switch 2

Spelers van Final Fantasy XIV op de Nintendo Switch 2 hebben mogelijk gemerkt dat bepaalde laadschermen langer duren dan verwacht. Square Enix heeft het probleem inmiddels erkend en laat weten dat er gewerkt wordt aan een update om de prestaties te verbeteren.



Volgens de ontwikkelaar doen de langere laadtijden zich vooral voor wanneer spelers een instanced duty betreden vanuit een drukbevolkt gebied. In die situaties moet de game meer gegevens verwerken, waardoor overgangen waarbij het scherm kort zwart wordt merkbaar langer kunnen duren. Dit blijft het geval totdat de speler de betreffende instance verlaat.

De vertraging is vooral zichtbaar tijdens fasewisselingen van baasgevechten, bij het verplaatsen naar een ander deel van een dungeon of trial, na het respawnen na een nederlaag en bij het gebruik van functies zoals Return of andere snelkoppelingen binnen een instance.

Square Enix heeft inmiddels de oorzaak van het probleem achterhaald. Bepaalde processen die verantwoordelijk zijn voor het opnieuw laden van data en het leegmaken van de cache nemen onder deze omstandigheden meer tijd in beslag dan bedoeld. De ontwikkelaar heeft hiervoor optimalisaties doorgevoerd, die de laadtijden moeten verkorten zonder de stabiliteit van de game in gevaar te brengen.

De verbeteringen worden momenteel getest. Square Enix geeft aan de update zo snel mogelijk uit te willen brengen. Naast de oplossing voor de langere laadschermen zal de patch ook andere bekende problemen aanpakken.

Tot die tijd vraagt de ontwikkelaar spelers om begrip voor de situatie, terwijl wordt gewerkt aan een definitieve oplossing.