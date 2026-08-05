Voormalig medewerker Rockstar over annuleren Midnight Club 5

Rockstar had ooit een Midnight Club 5 in ontwikkeling, maar die werd helaas geannuleerd. Voormalig senior designer Kris Roberts heeft nu uitgelegd hoe dit heeft kunnen gebeuren.

In een gesprek met Kiwi Talkz van Insider Gaming geeft Roberts te kennen dat er ooit een Midnight Club 5 in ontwikkeling was, maar ook waarom deze uiteindelijk nooit het daglicht heeft gezien.

“Toen ik vertrok, bleef het kernteam van Midnight Club zich ontwikkelen. Ik denk dat ze zelfs al een paar prototype-steden hadden; ik herinner me dat ze bezig waren met de kaartontwikkeling voor Londen. Er werd hard aan gewerkt, ze waren begonnen aan Midnight Club 5, of hoe ze het ook zouden noemen, maar het hield geen stand en het werd geannuleerd.”

Roberts zei dat een van de redenen voor de annulering te wijten was aan een “niet te onderschatten conflict” tussen Rockstar New York en het Midnight Club-team in San Diego. Hij gaf aan dat een deel van het conflict terecht was, aangezien er tijdens de ontwikkeling van Midnight Club: Los Angeles meerdere deadlines waren gemist.

Het missen van deadlines en achterlopen op schema, vooral in de tijd vóór de digitale distributie van games, had vaak potentieel enorme financiële gevolgen. Maar Roberts gelooft dat niet alleen wat er met eerdere games was gebeurd, een factor was in de annulering van de game.

“Ik denk dat dat de kern van de zaak was, maar het ging ook om creatieve controle. Het team in San Diego vond dat Midnight Club in elke andere studioomgeving een solide game zou zijn geweest.”

Roberts wees erop dat de game, ondanks de concurrentie met andere racegames zoals Need for Speed ​​en Burnout, succesvol was en dat uit data bleek dat spelers langer bleven spelen dan bij de concurrerende games. Maar dat was niet genoeg.

“De perceptie was dat we nooit de erkenning of waardering kregen die we verdienden. Het perspectief in New York was: ‘Jullie zijn geen GTA’. Als je het buitenbeentje bent – ​​je weet wel, we doen goed werk, we zijn van wereldklasse, maar we worden nog steeds minderwaardig behandeld. Het was een uitdaging.”

Nadat Midnight Club 5 was geannuleerd, zei Roberts dat het team werd ontmanteld. Sommigen, zei hij, gingen werken aan de RAGE-game-engine van het bedrijf of aan Red Dead Redemption. De rest werd echter ontslagen.

“Toen ze het annuleerden, was het vrij duidelijk dat er geen Midnight Club meer zou komen en dat alles vanaf nu GTA en dergelijke zou zijn, en dat was gewoon hoe het zou gaan.”

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