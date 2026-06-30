Deze maand in Red Dead Online: Driedubbele beloningen voor Bounty’s, geen kosten voor het oprichten van een Persistent Posse en nog veel meer

Bounty Hunters komen deze maand aan hun trekken in Red Dead Online met drie keer RDO$, XP, en Role XP voor Regular Bounties, en drie keer RDO$, XP en Gold voor Legendary en Infamous Bounties.

Verder kun je profiteren van het gratis oprichten van een Persistent Posse, want als je deel uitmaakt van een Posse scoor je een XP-boost van 100%. En dankzij de eveneens gratis Rebellion Poncho vier je Independence Day dit jaar in stijl.

Dit is de update van deze maand:

Drie keer RDO$, XP en Role XP voor Regular Bounties

Drie keer RDO$, XP en Gold voor Legendary en Infamous Bounties

Drie keer RDO$ en XP voor Bounty Hunter Free Roam Events Neem deze maand deel aan een Bounty Hunter Free Roam Event om het Rushword Shirt op te strijken

Voltooi een Bounty om de Asking for Trouble Emote te verdienen en een Legendary Bounty om de War Cry Emote in de wacht te slepen

om de te verdienen en een om de in de wacht te slepen Voltooi alle Bounty Hunter Daily Challenges om de Morning Tail Coat toe te voegen aan je garderobe

om de toe te voegen aan je garderobe De kosten voor het oprichten van een Persistent Posse komen te vervallen en als je deel uitmaakt van een Posse levert dat een XP-boost van 100% op

en als je levert dat een op Wekelijkse beloningen: 30 juni – 6 juli: Voltooi twee Bounty’s om drie Hawkmoth Bolas en 100 patronen aan Express Repeater Ammo te ontvangen 7-13 juli: Voltooi een activiteit met een Persistent Posse om de Eberhart Coat op te strijken 14-20 juli: Koop een wapenmodificatie om een beloning voor de West Hill Haven Treasure Map te ontvangen 21-27 juli: Stijg vijf keer in niveau of behaal rang 20 of hoger als Bounty Hunter om de Raccoon Hat te ontvangen 28 juli – 3 augustus: Voltooi twee Bounty’s om een beloning te krijgen voor een gratis wapen

Drie keer RDO$ en XP in de Featured Series: 30 juni – 6 juli: Shootout Series 7-13 juli: Hardcore Most Wanted 14-20 juli: Overrun Series 21-27 juli: Spoils of War Series 28 juli – 3 augustus: Team Gun Rush Series

in de Featured Series: Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: Concho Pants, Patterned Bandana, Porter Jacket, Macbay Jacket en Torranca Coat

Concho Pants, Patterned Bandana, Porter Jacket, Macbay Jacket en Torranca Coat Gratis Rebellion Poncho voor alle spelers en gratis Spirit of 1776 Bandana voor alle Bounty Hunters die de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag willen vieren

voor alle spelers en gratis voor alle die de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag willen vieren Gratis door de community geïnspireerde outfit, bestaande uit de Gambler’s Hat, Duster Coat (V) of Antoine Jacket (M), Iniesta Shirtwaist (V) of Everyday Shirt (M), Traditional Vest, Buckskin Pants (V) of Studded Pants (M), Pickett Boots en Ribbon Tie

Kortingen: 5 Gold Bars korting op de Bounty Hunter License en Prestigious Bounty Hunter License, gratis Bounty Hunter Wagon, 50% korting op Bounty Hunter Wagon Tints, Bounty Hunter Outfits, Bolas, Throwing Knives, Bretons (paarden), Repeaters en Repeater Style Customizations, Bandoliers en Coats, 30% korting op Pamphlets voor Split Point Cartridge, Express Explosive en Incendiary Buckshot