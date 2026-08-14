Oblivion Remastered krijgt mogelijk nog een extra update

Bethesda onderzoekt de mogelijkheid om The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered opnieuw van een update te voorzien. De ontwikkelaar laat weten dat het de feedback van spelers heeft gehoord en kijkt naar verbeteringen die eerder zijn uitgebracht voor de Nintendo Switch 2-versie.



De Switch 2-versie van Oblivion Remastered bevat volgens Bethesda verschillende optimalisaties die mogelijk ook naar andere platforms kunnen worden gebracht. Het gaat daarbij om technische verbeteringen die de prestaties en ervaring van de game moeten optimaliseren.

Bethesda benadrukt dat er op dit moment nog geen concrete details zijn over de inhoud of releasedatum van een nieuwe patch. De ontwikkelaar onderzoekt momenteel welke verbeteringen geschikt zijn om ook op andere platforms toe te passen.

Spelers die hopen op een nieuwe update zullen voorlopig dus moeten afwachten. Bethesda belooft meer informatie te delen zodra daar meer duidelijkheid over is.