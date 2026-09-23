Frozen Trails update Arc Raiders bevat behoorlijk wat nieuwe content!

De Frozen Trail update voor Arc Raiders moet haast voor iedereen een reden worden om de game weer eens aan te slingeren. In een video onthult Embark Studios wat je allemaal te wachten staat.

De video die ruim 14 minuten duurt, bevat allerlei informatie over de Frozen Trail update van Arc Raiders. Deze voegt onder andere een grote nieuwe level toe, maar ook nieuwe wapens, nieuwe upgrade-opties voor wapens, drie nieuwe Arcs en nog veel meer!

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Frozen Trail update in een notendop

Pendola Pass: Een besneeuwd berggebied ten noorden van de Rust Belt, aan alle kanten geflankeerd door een gigantisch keizerlijk lijk. Embark zegt dat Pendola hun “meest ambitieuze kaart tot nu toe” is en een unieke “Flash Freeze”-conditie heeft die spelers straft die te lang buiten blijven.

Nieuwe ARC-typen: De Frigate is een “enorme luchtdrager” die blijkbaar niet volledig vernietigd kan worden. Embark omschreef dit als een “uitdaging met hoge inzet voor ervaren Raiders”. De Bully is een neef van de Leaper – een vierpotige strijder die “hit-and-run-tactieken” gebruikt om Raiders langzaam uit te schakelen. De Skulker is een klein, grondgebonden plaagdier dat afstand houdt en “schoten afvuurt” op spelers. De Hydra is een stationair geschutskoepel dat drie spelers tegelijk kan aanvallen.

Buitenposten: Persoonlijke ruimtes buiten Speranza die spelers kunnen opbouwen en uitbreiden met decoratie, meubels, snuisterijen en upgradebanken. Je kunt niet rondlopen in je buitenpost, althans niet voorlopig. “Dat is iets waar we over nadenken terwijl we deze functie verder ontwikkelen,” voegde uitvoerend producent Aleksander Grøndal toe tijdens een persconferentie.

Wapenversterking: Met behulp van de nieuwe onderzoeksbank kunnen wapens worden geüpgraded naar een nieuwe “versterkings”-tier die ze unieke vaardigheden geeft, zoals brandbare munitie of snelvuur. In eerste instantie zullen vijftien wapens versterkingen hebben.

Wapens: De Stiletto is een gevechtsgeweer met lichte munitie, ontworpen als een “alternatief voor de Renegade in het begin van het spel”, en de Bantum is een snelvuurrevolver die moet concurreren met de Anvil.

Herwerkte vaardighedenboom: Embark zegt dat het de vaardighedenboom heeft herwerkt.

De Frozen Trail update voor Arc Raiders is vanaf 8 oktober gratis te downloaden. Grøndal gaf tijdens een persconferentie ook meer details over de vernieuwde skilltree.