Ninja Theory sluit de deuren, maar Xbox behoudt Senua

Helaas heeft Ninja Theory geen deal met een andere uitgever weten te regelen en zal het de deuren sluiten. Echter heeft Xbox wel het handelsmerk van Senua weten vast te leggen.

Het lijkt er dus op dat Xbox wel verder wil gaan met het IP, maar door de bezuinigingen niet de ruimte heeft om de studio te blijven ondersteunen. Voor wie het niet weet: Ninja Theory maakte eerder dit jaar deel uit van een grote reorganisatie, waarbij studio’s zoals Double Fine en Compulsion Games ook afscheid namen van Xbox. Deze studio’s behielden echter de rechten op hun intellectuele eigendommen.

Het lijkt er nu op dat Ninja Theory definitief de deuren sluit, en Microsoft zich beschermt tegen inbreuk op intellectueel eigendom door de term “Senua” als handelsmerk te registreren, in plaats van de andere handelsmerken die het bezit, zoals “Senua’s Saga” en “Senua’s Sacrifice”.

Het kan zijn dat ze nog wel toekomst zien in de franchise of dat ze het achter de hand willen houden voor ooit in de toekomst. Dit is uiteraard pure speculatie dus zo lang we niks horen van Xbox over Senua kunnen we wel stellen dat het derde deel er voorlopig niet meer in zit.