Xbox ontslaat 268 medewerkers en gaat studio’s samenvoegen

Er werd vandaag al gespeculeerd over een mogelijke nieuwe ontslagronde bij Xbox en dat is helaas ook door het bedrijf bevestigd.

In een blogpost op de officiële website laat Matt Booty weten dat er 268 medewerkers zijn ontslagen in wat zij zien als “de volgende stap van de monumentale herstart”.

Eerder dit jaar liet Xbox al 1600 man personeel gaan doordat er een grote resetknop werd ingedrukt door de nieuwe CEO Asha Sharma en werd gezien als de eerste ronde van ontslagen. Naast de ontslagen werden er ook vier studio’s verkocht en werden er wat projecten geannuleerd.

In het bericht meldt het team van Xbox het volgende over de situatie:

“We schrappen 268 functies binnen Halo Studios, andere first-party studio’s en de management- en centrale functieslaag van XGS. De acties die sinds juli zijn uitgevoerd, inclusief de afsplitsing van studio’s, brengen ons ongeveer driekwart van de eerder aangekondigde herstructurering op weg. Ik ben onze collega’s enorm dankbaar voor wat ze hebben opgebouwd en ik weet hoe moeilijk deze dag zal zijn voor degenen die vertrekken en de teams om hen heen.”

Opvallend detail is dat er in het bericht wordt bevestigd dat er een Activision studio aan de volgende Halo zal gaan werken en dat een klein team van Halo Studios de community zal blijven ondersteunen. Daarnaast zal Activision de leiding gaan geven aan Rare, Bethesda neemt Obsidian over, King gaat aan de slag bij Microsoft Casual Games en tot slot zullen Playground en Turn 10 samensmelten tot één studio om te werken aan Forza en Fable.

bron: Xbox nieuws