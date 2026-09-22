Xbox disk zelfstandig digitale consoles exclusieve games diskdrive
Nieuws

Xbox ontslaat 268 medewerkers en gaat studio’s samenvoegen

Joey Hasselbach

Previous Article
Bungie is "nog niet klaar met Destiny"
Next Article
Activision gaat de volgende Halo-game ontwikkelen
Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Duskfade
Review: Duskfade- een kleurrijke ode aan platformklassiekers
Review: Hell Let Loose: Vietnam – met recht hel op aarde
Gallipoli game review
Review: Gallipoli – wederom een knetterharde shooter van Blackmill!
Marvel Tokon Fighting Souls review
Review: Marvel Tokon: Fighting Souls – weet zijn verwachting na te maken
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |