Xbox kondigt grootste reorganisatie ooit aan

Xbox staat aan de vooravond van een ingrijpende reorganisatie. In een interne e-mail aan medewerkers heeft Xbox-topvrouw Asha Sharma aangekondigd dat het bedrijf de komende jaren een omvangrijke herstructurering zal doorvoeren.



Volgens Sharma is de reorganisatie noodzakelijk omdat de huidige prestaties van Xbox achterblijven bij de verwachtingen. Hoewel initiatieven zoals Game Pass, multiplatform-uitgaven en een uitgebreidere line-up van games waarde hebben toegevoegd aan het bedrijf, zouden deze activiteiten niet snel genoeg zijn gegroeid om de stijgende kosten te compenseren.

Vier studio’s verlaten Xbox

Een van de opvallendste onderdelen van de herstructurering is het vertrek van meerdere studio’s uit de Xbox-familie. Compulsion Games en Double Fine Productions zullen opnieuw onafhankelijk worden en nemen daarbij hun intellectuele eigendommen en bestaande projecten mee. Daarnaast zou Ninja Theory een nieuwe eigenaar krijgen, terwijl Undead Labs eveneens in gesprek is met potentiële investeerders. In Frankrijk onderzoekt Arkane verschillende strategische opties voor de toekomst.

Ondanks deze veranderingen benadrukt Sharma dat geen van de momenteel aangekondigde first-party projecten wordt geannuleerd. Games zoals Senua en State of Decay 3 zouden volgens de plannen gewoon in ontwikkeling blijven.

Focus op efficiëntie

Naast wijzigingen binnen de studioportfolio wil Xbox ook de interne organisatie vereenvoudigen. Sharma stelt dat de huidige structuur te complex is geworden, met sommige afdelingen die door maar liefst veertien managementlagen moeten werken voordat beslissingen worden genomen.

Het doel is om het aantal managementlagen drastisch terug te brengen naar maximaal vijf, en waar mogelijk zelfs drie. Ook wil Xbox besparen op externe leveranciers en meer gebruikmaken van gedeelde technologie en diensten binnen het bedrijf.

Nieuwe leiding voor Xbox

Om de verschillende onderdelen van Xbox beter op elkaar af te stemmen, wordt een nieuwe functie geïntroduceerd. Helen Chiang, die eerder leiding gaf aan onder andere Minecraft-ontwikkelaar Mojang, wordt benoemd tot Chief Operating Officer. Zij krijgt de verantwoordelijkheid over content, hardware, platformdiensten en andere kernactiviteiten binnen Xbox.

Tegelijkertijd kondigde Sharma aan dat Dave McCarthy, een veteraan die zeventien jaar werkzaam was bij Xbox, met pensioen gaat.

Xbox kijkt vooruit

Hoewel de aangekondigde maatregelen fors zijn, benadrukt Sharma dat de reorganisatie volgens haar bedoeld is om Xbox klaar te maken voor de toekomst. Het bedrijf verwacht dat de gamesindustrie de komende tien jaar verder zal groeien en wil zich positioneren als een platform dat wereldwijd meer dan een miljard mensen bereikt.

Volgens de Xbox-topvrouw moet de reorganisatie ervoor zorgen dat het bedrijf vanaf 2027 weer kan groeien, met een sterkere focus op winstgevendheid, efficiëntere ontwikkeling en een duidelijkere strategie voor de toekomst.