Review: Monopoly Star Wars Heroes vs Villains

Om heel eerlijk gezegd heb ik nog nooit een Monopoly game gespeeld op een console, maar Star Wars Heroes vs Villains zag er gewoon te interessant uit om niet te testen!

Heel anders dan reguliere monopolie

Bovendien kan ik me eigenlijk ook niet meer herinneren dat ik voor het laatst gewoon monopolie heb gespeeld, maar dat komt omdat een “potje” al snel een paar uur duurt. Gelukkig is dat in deze digitale versie niet het geval en kun je zelf bepalen hoe lang een potje duurt. Waar je bij de reguliere versie blijft spelen tot een speler nog geld heeft, gaat het in de digitale versie om wie het meest invloed heeft na een aantal keer start te hebben bereikt.

Je kunt dus zelf bepalen hoeveel van deze startevenementen (komen we later op terug) je wil hebben in een potje en daardoor duurt het langste potje (van acht startevenementen) zo’n 60 tot 80 minuten. Daarnaast is er nog veel meer anders in Monopoly Star Wars Heroes vs Villains dan bij de reguliere versie en zitten er veel dingen in die het veel leuker maken!

De balans vinden

Immers speel je deze Star Wars versie van Monopolie met twee teams bestaande uit helden uit het Star Wars universum tegen de slechteriken van een “galaxy far, far away”. Elk personage heeft zijn eigen vaardigheden en daarbij zit weer onderscheidt tussen passieve en actieve vaardigheden.

De eerste wordt altijd gebruikt tijdens een potje en varieert van het rollen met extra dobbelstenen (die uiteraard ook geheel in het thema passen) tijdens een gevecht (waarover later meer) tot het goedkoper kunnen aanschaffen van locaties.

Bij actieve vaardigheden zal je eerst een aantal startevenementen moeten activeren voor je ze daadwerkelijk uit kan voeren. Zo kun je bijvoorbeeld als Luke Skywalker aan Wedges Antilles vragen om een locatie binnen twee vakjes van jouw personage over te laten nemen en zijn er andere juist weer die het gevecht aan kan gaan met het dichtstbijzijnde personage van de tegenstander.

Daarnaast is het ook zo dat je potjes met twee teams van drie spelers kan spelen, maar ook potjes met twee teams van twee spelers kunt spelen. Houd daar wel rekening mee dat het hele dynamiek van jouw team heel anders is!

Overigens hebben beide teams dezelfde vaardigheden, waardoor de balans heel goed te vinden is, maar je deze behoorlijk kan verstoren door ander soort personages te kiezen. Echter wil dat niet altijd zeggen dat dit in jouw voordeel werkt, want ik heb ook potjes verloren waarbij ik fluitend dacht te winnen, maar de invloed punten ineens bij de tegenstander binnenstroomde doordat de AI heel goed gebruik maakte van de vaardigheden en ook wel een beetje het geluk met zich mee kreeg toen een van mijn personages de gevangenis kwam en ik niet het geld meer had om deze eruit te halen.

Echter is het ook gelukkig vaak voorgekomen dat door goed uitgekozen personages het speelveld makkelijk was te beïnvloeden en ik elke aanval wist te pareren en daardoor genoeg geld had om het spel echt helemaal naar mijn hand te zetten.

Ook een leuk detail is de bekende oneliners die de personages gebruiken wanneer ze aan de beurt zijn, al wordt het soms ook wel irritant als Emperor Palpatine voor de zoveelste keer vraagt of je al eens het verhaal van Darth Plagueis hebt gehoord.

Vechten tot het bittere eind

Zo is het bijvoorbeeld handig om het personage te kiezen dat extra dobbelstenen geeft wanneer je in een gevecht terecht komt. Dit gebeurt wanneer twee personages van verschillende teams op hetzelfde vakje terecht komen. Dit gevecht wordt ook “uitgevochten” in een ring en het is dan gewoon de bedoeling dat je zo hoog mogelijk met drie dobbelstenen gooit.

Eerst is het team aan de beurt dat verdedigd (het team dat al op het desbetreffende vakje stond). Mocht deze nou bijvoorbeeld 18 gooien, hoef je nog niet angstig te worden, want je kunt met jouw dobbelstenen nog proberen zijn/ haar dobbelstenen om te laten. Zo kun je een gevecht letterlijk de andere kant om laten vallen en verandert 18 ogen ineens in vijf. Echter met het personage met het desbetreffende vaardigheid is het zelfs mogelijk om nog veel meer te gooien dan 18.

De plek waar het gevecht wordt uitgevochten bepaald overigens ook wat de uitslag van het gevecht oplevert. Sta je toevallig op je eigen terrein en verlies je het gevecht dan verlies je dus ook die locatie. Overigens zitten er wel opmerkelijke beslissingen bij, want wanneer spelers dezelfde ogen gooien, zal de verdediging altijd verliezen. Het leek ons logischer dat spelers dan gewoon nog een keer mogen gooien. Dit is extra zuur als dit gevecht in eens de uitslag van het hele spel op zijn kop doet zetten.

Iconische locaties

Het Monopolie bord bestaat net als het gewone bord uit verschillende locaties uit de gehele franchise. Zo kunnen spelers het gevechtsbasis in Hoth aan hun collectie voegen, maar ook Fort Vader in Mustafar. Zodra je op een locatie bent belandt, krijg je ook een prachtig 3D-beeld van de locatie in het midden van het bord te zien en dat ziet er erg gaaf uit.

Datzelfde geldt voor de startevenementen, waarbij elk team een bepaald aantal ogen moet gooien of juist niet moet gooien om een doelwit te kunnen raken. Elk startevenement is een iconisch moment uit Star Wars en zodra deze wordt volbracht, wordt dit moment nog eens weergegeven in cartoony filmpjes. Denk bij deze momenten aan het opblazen van de eerste Death Star en de vernietiging van meerdere planeten door Starkiller Base.

Deze startevenementen voer je overigens als team uit, waardoor je meer kans hebt om een dergelijk event te volbrengen. Bovendien scoor je daarmee invloed punten en hoe meer personages hun doel weten te raken hoe meer invloed jouw team op het potje krijgt.

Een andere manier van invloed krijgen, is gewoonweg door zoveel mogelijk locaties te kopen en daarop gebouwen van de Republic of de Empire te zetten.

Zoals monopolie hoort te zijn?!

Ondanks dat de game in veel opzichten iets heel anders doet dan de reguliere monopolie geeft Monopoly: Star Wars Heroes vs Villains wel hetzelfde gevoel als het bordspel zoals we die van thuis kennen. Potjes kunnen van het ene moment op het andere moment van heel leuk naar heel frustrerend omslaan.

Helemaal als je in een potje zit waarin alles ineens tegen je lijkt te werken en je alleen maar geld moet inleveren omdat je op verkeerde vakjes terecht komt. Om vervolgens een tegenstander te hebben die je met dezelfde snelheid als je uit de gevangenis kwam er weer in te gooien.

Daarbij moet ik wel opmerken dat de game soms ook discutabele beslissingen maakt, zoals het eerder genoemde punt met betrekking tot het gelijk aantal ogen gooien in gevechten. Zo kun je bijvoorbeeld ook een vijandelijke locatie overnemen, nadat je er eerst al de verplichte huur voor hebt betaald. De enige manier om een locatie veilig te stellen is via een speciale kanskaart.

Het kan dus zo maar voorkomen dat een tegenstander na een succesvolle startevenement een bepaalde locatie van je uit handen kan nemen waarop je al een behoorlijk gebouw hebt gezet (de grote van een gebouw veranderd naarmate je de locatie blijft upgraden). Dit is best zuur als je al flink in een locatie hebt geïnvesteerd en je zal altijd zien dat enkele rondes nadat dit is gebeurd je ook nog eens precies op dat vakje terecht komt. Echter hoort dat gevoel toch wel een beetje bij Monopolie toch? Je wint omdat je goed bent, maar verliest omdat een ander valsspeelt?

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Behaviour Interactive

Releasedatum: 30 juni

Platforms: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro en Portal