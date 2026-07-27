Nieuwe ambitieuze Far Cry-game in ontwikkeling bij Ubisoft

Ubisoft zou de extraction shooter in het Far Cry universum hebben geannuleerd om een andere game in hetzelfde universum te maken.

Dat claimt Tom Henderson van Insider Gaming van zijn bronnen te hebben vernomen. Die zouden hebben gemeld dat Ubisoft een “ambitieuze” Far Cry-game in ontwikkeling heeft, maar geen extraction shooter als Project Maverick zou worden. Het team zou overigens wel assets van die game gebruiken voor hun nieuwe game.

Behalve dat de game “heel ambitieus” wordt genoemd is er niet veel meer informatie over de game onthuld, behalve dat het nog jaren gaat duren voor de game zal verschijnen. Immers zijn eerder deze maand pas de concepten van het project goedgekeurd en is het nog in de pre-productie fase.

Deze game gaat overigens niet ten kosten van Project Blackbird, dat wordt gezien als het volgende grote deel in de Far Cry-serie (beter gezegd: Far Cry 7). Ondanks dat dit project wel zijn obstakels heeft gekend en intern is uitgesteld, zou het nu op de goede weg zijn. Deze game zou ook een multiplayer gaan krijgen, waardoor je het avontuur met meerdere vrienden kunt beleven.

In een intern interview bij Vantage Studios met Charlie Guillemot, beschreef CEO Yves Guillemot Blackbird als “eerlijk gezegd indrukwekkend” en als “Act One”, waarmee hij suggereerde dat er meerdere hoofdgames in de FAR CRY-reeks met vergelijkbare concepten gepland staan ​​als Blackbird een positief ontvangen release krijgt.

Kodiak is wederom een ​​game in ontwikkeling bij Vantage Studios, waarmee Assassin’s Creed, Far Cry en Rainbow Six Siege hun dominante positie als IP’s met verschillende ervaringen voor verschillende doelgroepen verder versterken.

Helaas is het bovenstaande niet bevestigd door Ubisoft en waarschuwen we jullie wel even om het geheel met een korrel zout te nemen!