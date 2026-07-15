Mogelijke details Assassin’s Creed Hexe gelekt?

Een bekende insider qua Assassin’s Creed informatie heeft van zijn bronnen mogelijk meer details van Assassin’s Creed Hexe vernomen. Zo zou de game behoorlijk lineair zijn in vergelijking tot wat we van de serie gewend zijn.

De insider (Rogue | TX) heeft laten weten dat de volgende Assassin’s Creed voor juni 2027 staat gepland, al kan dat intern nog worden uitgesteld. Er zouden drie versies van de game in de planning staan, namelijk een standaard (€69,99), Deluxe (€89,99) en collector’s edition (€119,99).

De game vindt zich volgens de insider plaats in Würzbürg ten tijden van de Duitse Heksenjachten en spelers stappen in de schoenen van Anika, die Ezio Auditore da Firenze als mentor heeft en dus zijn terugkeer zal maken.

Opmerkelijk is dat de game lineair zal worden, maar op grotere schaal die je langs verschillende steden, uitgebreide bossen en andere verbonden gebieden zal brengen.

Gedurende het avontuur zal blijken dat Anika zich steeds meer in gevaar komt. De game neemt je daarbij langs verschillende locaties, zoals griezelige gebieden. Als je daar vreemde personen zult ontmoeten, zul je merken dat de toon ook donkerder zal worden. Daarbij heeft hekserij een grote rol krijgen en zorgt er mede voor dat de game alleen voor volwassenen wordt geclassificeerd.

Daarnaast moet het bewegen in de game nog vloeiender worden en zelfs geavanceerder dan we tot nu toe zagen. Ook claimt Rogue dat Ubisoft “magie heeft verwijderd”, maar hebben we nog geen idee wat hij daarmee bedoeld.

Ubisoft heeft officieel nog geen informatie over Assassin’s Creed Hexe gedeeld, dus zo lang dit het geval is, raden we je aan om het geheel met een korrel zout te nemen.