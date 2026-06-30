Review: UFC 6 – Is dit de G.O.A.T. of slaat het mis?

De UFC-games van EA Sports hebben de afgelopen jaren een vaste plek veroverd binnen het sportgenre. Met UFC 6 probeert ontwikkelaar EA Vancouver opnieuw een stap vooruit te zetten, onder meer dankzij een nieuwe physics-engine, verbeterde visuals en een aantal gameplayvernieuwingen. De vraag is alleen: voelt deze nieuwe titel ook echt als een grote sprong voorwaarts?



Een indrukwekkende visuele upgrade

Het eerste wat opvalt aan UFC 6 is hoe goed de game eruitziet. Dankzij de overstap naar een nieuwe versie van de Frostbite-engine ogen de vechters realistischer dan ooit. Gezichtsmodellen, lichaamsbouw, kapsels en zelfs baarden zijn zichtbaar verbeterd ten opzichte van UFC 5.

De bekende UFC-sterren lijken niet alleen meer op hun echte tegenhangers, maar bewegen ook geloofwaardiger. EA Vancouver heeft veel aandacht besteed aan unieke animaties en vechtstijlen. Daardoor voelt een partij met Islam Makhachev anders aan dan een gevecht met Ilia Topuria of Max Holloway. Dat zorgt voor meer persoonlijkheid binnen de roster en maakt de keuze voor een vechter belangrijker dan alleen het bekijken van statistieken.

Career Mode krijgt een verhaallijn

De carrièremodus keert terug, maar heeft dit keer een andere insteek. Waar je in eerdere delen vooral met een zelfgemaakte vechter aan de slag ging, kiest EA Vancouver nu voor een meer verhalende aanpak.

Je begint nog steeds onderaan de ladder en werkt jezelf op richting de UFC-top, maar de presentatie doet meer denken aan een story mode zoals we die kennen uit Fight Night Champion. Hoewel dit een leuke toevoeging is, blijft de structuur van de modus grotendeels vergelijkbaar met die van UFC 4 en UFC 5. Wie hoopte op een complete vernieuwing zal hier waarschijnlijk wat teleurgesteld zijn.

Nieuwe systemen, oude problemen

Op gameplaygebied introduceert UFC 6 verschillende nieuwe systemen. De grootste toevoeging is zonder twijfel de zogenaamde Flow State.

Dit mechanisme beloont spelers die hun gekozen vechter gebruiken zoals zijn of haar echte tegenhanger dat zou doen. Door momentum op te bouwen vul je een speciale meter die uiteindelijk krachtige voordelen kan opleveren tijdens een gevecht. Het systeem voegt een interessante strategische laag toe en moedigt spelers aan om zich echt te verdiepen in de sterke punten van hun favoriete vechters.

Daarnaast heeft EA gewerkt aan een nieuw real-time contactsysteem. Stoten, trappen, ellebogen en knieën worden nauwkeuriger berekend op basis van timing, afstand en positionering. Op papier klinkt dat als een grote verbetering en visueel zorgt het inderdaad voor overtuigendere treffers en knock-outs.

Toch voelt de gameplay niet altijd even soepel. Vooral online had ik regelmatig het gevoel dat inputs niet altijd correct werden geregistreerd. Een deel daarvan zal ongetwijfeld gewenning zijn, zeker voor spelers die honderden uren in UFC 5 hebben gestoken, maar de eerste indruk is daardoor wisselend.

Wanneer alles eenmaal begint te klikken, ontstaat er echter een vermakelijke vechtervaring. Vooral in de populaire Stand & Bang-modus betrapte ik mezelf regelmatig op het bekende “nog één potje”-gevoel.

Grappling blijft tactisch

Liefhebbers van het grondwerk hoeven zich geen zorgen te maken. Het grappling-systeem voelt grotendeels vertrouwd aan en lijkt sterk op dat van UFC 5.

Er blijft voldoende ruimte voor tactiek, zoals het faken van transitions, het opzetten van submissions of het forceren van scrambles. Daarnaast spelen factoren als conditie, grapplingvaardigheden en de gekozen vechter nog altijd een grote rol. Een grappling-uitwisseling winnen met Max Holloway tegen Charles Oliveira blijft bijvoorbeeld een flinke uitdaging.

Voor nieuwkomers én fans?

EA heeft duidelijk geprobeerd om UFC 6 toegankelijker te maken voor nieuwe spelers. De basis is relatief eenvoudig op te pakken en de game legt veel systemen goed uit.

Toch verandert dat beeld zodra je online gaat spelen. Daar schiet de moeilijkheidsgraad flink omhoog en kom je al snel tegenover ervaren spelers te staan die alle systemen tot in de puntjes beheersen. Voor nieuwkomers kan dat een behoorlijke drempel vormen.

Conclusie

UFC 6 is zonder twijfel de mooiste UFC-game die EA ooit heeft gemaakt. De verbeterde presentatie, realistischere vechters en nieuwe Flow State-mechaniek voegen waarde toe aan de ervaring. Tegelijkertijd voelt de game op veel vlakken als een bescheiden evolutie van UFC 5 in plaats van een grote nieuwe stap voor de franchise.

Voor fanatieke MMA- en UFC-fans zal dat waarschijnlijk geen probleem zijn. Zij krijgen opnieuw een vermakelijke vechtgame met genoeg diepgang om tientallen uren in te investeren. Spelers die nog twijfelen, kunnen beter wachten op een proefversie, een EA Play-trial of een mooie aanbieding.