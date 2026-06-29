Invincible VS Season 1 verschijnt morgen – nieuwe trailer en roadmap onthuld

De interne gamestudio van Skybound Entertainment, Quarter Up, lanceert op 30 juni de eerste grote update voor de tag-vechtgame Invincible VS.

Daarnaast deed de studio de afgelopen week verschillende nieuwe onthullingen, waaronder een nieuwe trailer voor Season 1 (Season One Launch Trailer | Invincible VS), die tijdens Evo 2026 op het podium in première ging, en nieuwe details over de roadmap voor content en competitie in 2026.

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Invincible VS is de eerste grote game die het Invincible-universum tot leven brengt en put uit de geprezen comicreeks van Robert Kirkman, Cory Walker en Ryan Ottley. De game bevat geliefde personages, iconische locaties en verwoestende combo’s in een brute 3v3 tag-vechtgame-ervaring op toernooiniveau, waarmee Quarter Up laat zien in te zetten op keiharde gevechten en groot respect voor het bronmateriaal.

Season 1 van de game verschijnt op 30 juni en bevat onder meer de nieuwe DLC-personages Universa en The Immortal, een nieuwe Endless Arcade-modus en nieuwe cosmetische items. Beide nieuwe vechters zijn inbegrepen bij Invincible VS: Deluxe Edition en Invincible VS: Collector’s Edition, en zijn ook verkrijgbaar via de Year 1 Pass.

Universa en The Immortal voegen zich bij een indrukwekkende line-up van populaire vechters, waaronder Mark Grayson (Invincible), Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode, Cecil Stedman en vele anderen. Universa is de Uitverkorene van haar volk en reist door de sterren op zoek naar energie om haar stervende wereld te redden. In Invincible VS is ze een gebalanceerde, technische vechter die steeds gevaarlijker wordt naarmate haar Boost Meter stijgt. The Immortal was ooit een holbewoner die een onbekende energiebron vond die hem, nou ja… onsterfelijk maakte. Inmiddels is hij de superheldenleider van de Guardians of the Globe. In Invincible VS is hij een krachtige Striker Fighter die uitblinkt in het zetten van meedogenloze druk en het verkleinen van de afstand tot zijn tegenstander.

Quarter Up onthulde onlangs de roadmap voor content en competitie in 2026 voor Invincible VS. Deze omvat 3 Seasons en 2 mid-Season patches, evenals deelname aan verschillende fighting game-toernooien in de komende maanden.

Elke Season introduceert een nieuwe vechter, nieuwe cosmetische items en meer. Tijdens Evo 2026 afgelopen weekend onthulde Quarter Up dat Angstrom Levy de derde DLC-vechter van de game is. Hij verschijnt in oktober als onderdeel van Season 2 en de studio is van plan hem voor het eerst speelbaar te tonen aan fans tijdens Evo France. Angstrom voegt zich bij het roster als een sluwe zoner, die portals en projectielen gebruikt om zijn tegenstanders te vernederen. Season 3 sluit het jaar af en verschijnt in december.

Daarnaast gaf Quarter Up onlangs meer details over het Competitive Support Program, gevolgd door een volledige onthulling vorige week met plannen voor deelname aan verschillende events in 2026, waaronder VS Fighting XIV, dat van 24 tot en met 26 juli plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk, en Community Effort Orlando (CEO) 2026 in augustus. Dit volgt op een grote aanwezigheid van Invincible VS tijdens Evo 2026 afgelopen weekend, waar honderden spelers op een wereldwijd podium streden om de titel van Invincible VS-kampioen.