State of Play voor volgende week, Invincible VS open beta en meer in overig nieuws week 15

Het weekend belooft weer goed te worden voor ons gamers, maar uiteraard komen we eerst nog met het overige nieuws van de week voor wij in onze favoriete stoel gaan zitten!

Nieuws

Uit documenten uit een oude rechtszaak van Nintendo zijn wat ideeën voor namen van Donkey Kong Arcade opgedoken. Shigeru Miyamoto zou onder andere “Kong on the Run”, “Kong Chase” en “Attack of the Kong” hebben overwogen, maar ook was er een naam zonder het woord Kong: “Build On”.

Door de stijgende prijzen van RAM geheugen heeft ook Lenovo een prijsverhoging doorgevoerd bij de Lenovo Legion Go 2. De prijs van de goedkoopste PC-handheld (met 512GB aan opslag) is van 1149 euro naar (maarliefst) 1899 euro gestegen. De duurdere variant met 1GB kost nu zelfs 2099 euro (was 1399 euro) en die van 2TB opslag kost het astronomische bedrag van 2699 euro (was 1599 euro).

11 Bit Studios heeft laten weten dat de Breach of Trust DLC voor Frostpunk 2 vanaf 23 juni verkrijgbaar zal zijn. De nieuwe verhaallijn neemt spelers mee naar de stad New Edinburgh, die “gebouwd is nabij een vulkaan die is gedestabiliseerd door het roekeloze gebruik van geothermische energie om de generator aan te drijven”. Je bezoekt ook de voormalige kolonie, Aurora.

Goed nieuws voor degene die geen genoeg kunnen krijgen van Borderlands: er komt een mobiele versie. Zynga werkt samen met NaturalMotion en Gearbox om die versie te realiseren. De game heeft nog geen releasedatum, maar heeft wel al een gelimiteerde speeltest (die helaas alleen in de VS te spelen is).

First Look at Borderlands Mobile – Max Graphics Gameplay Features:

• Story campaign with main & side missions

• Loot system, progression & boss fights

• Fully optimized for short mobile sessions

— Ninjago (@Ninjago9101) April 9, 2026

Een leuke tip voor dit weekend: de open bèta van Invincible VS is te spelen tot 12 april 06:00. Daarin kun je de 3vs3 vechtgame testen en aan de slag met de personages: Mark Grayson (Invincible), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Robot, Monster Girl en Allen the Alien. In de uiteindelijke game zullen 18 personages van de partij zijn!

Serie/ Films

Volgend jaar verschijnt de verfilming van The Legend of Zelda en er komen steeds meer details vrij. Deze week is bekend geworden dat de film in Otago, Nieuw Zeeland wordt gefilmd. Laat dat nou ook de locatie zijn waar de Lord of the Rings films werden opgenomen. De omgeving met gebergte, uitgestrekte landschappen en rivieren lijken de perfecte locatie om Hyrule tot leven te wekken.

The Legend of Zelda Live Action Movie is filming in Otago – New Zealand, the same location as The Lord of the Rings movies.https://t.co/b1vr9CKFlp pic.twitter.com/05JsZIa7Cu — Stealth (@Stealth40k) April 5, 2026

Daarnaast is ook de componist voor de aankomende The Legend of Zelda-film bekendgemaakt, namelijk John Paesano, de met een BAFTA bekroonde componist.

ZELDA MOVIE NEWS: Stunt doubles for Link and Zelda are Joel Abadal and Jaqueline Lee Geurts. The soundtrack composer is John Paesano with Koji Kondo serving as advisor. The IMDB list of crew has been completed leaving only the cast to be announced which could be part of the 40th… pic.twitter.com/t7WEtumXO0 — Mike Odyssey (@MikeOdysseyYT) April 6, 2026

Volgens een rapportage van World of Reel heeft de Elden Ring film de acteur Nick Offerman weten te strikken. De acteur staat bekend om zijn rollen in Parks, Recreation en The Last of Us (Bill uit het eerste seizoen). De site claimt dat Offerman bij de crew toevoegt, die tot nu toe bestaat uit Kit Connor (Rocketman), Ben Whishaw (James Bond movies) en Cailee Spaeny (Civil War)

De Metal Gear Solid verfilming lijkt er toch te gaan komen. Na 20 jaar stilte heeft Sony een deal weten te sluiten met Zack Lipovsky en Adam B. Stein (Final Destination) voor meerdere films, waaronder dus ook een film van Metal Gear Solid.

Trailers

IO Interactive heeft een nieuwe “Beyond the Light” video vrijgegeven. In deze serie duikt men dieper in op de ontwikkeling van 007: First Light en dit keer komt het verhaal aan bod. De game is vanaf 27 mei te spelen op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X en zal later dit jaar naar de Nintendo Switch 2 komen.

Er is een dev diary van Ace Combat 8: Wings of Theve vrijgegeven waarin de ontwikkelaars meer vertellen over de ontwikkeling van de game. Helaas hebben we nog steeds een releasedatum tegoed.

Konami heeft tijdens de Triple-i Initiative Showcase een nieuwe trailer van Castlevania: Belmont’s Curse vrijgegeven. Daarin zien we wat meer gameplay, maar helaas nog geen precieze releasedati, vafas

Tijdens datzelfde event werd door OtherSide Entertainment aangekondigd dat Thick as Thieves op 20 mei voor de PC, PlayStaton 5 en Xbox Series S en X.

In de nieuwste video van Mouse: P.I. for Hire maken we kennis met de cast van de game. Zo zien we onder andere Troy Baker (als protagonist Jack Pepper) en Florian Claire (als journalist Wanda Fuller).

De Don’t Starve reeks krijgt er nog een deel bij genaamd Don’t Starve Elsewhere en hieronder is de eerste video te bekijken!

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ook is er een gameplaytrailer van Castlevania: Belmont’s Curse vrijgegeven door Konami. In de video geven enkele castleden wat meer info over de game die later dit jaar gepland staat PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nintendo heeft weer drie klassiekers aan de NES-catalogus voor Nintendo Swith Online toegevoegd. Het gaat om Mendel Palace, PAC-MAN en The Tower of Druaga.

Geruchten

Volgens Nate the Hate zal er op 16 april een nieuwe State of Play door Sony worden gehouden. Laat dat nou net de dag zijn waarop mogelijk de remake van Assassin’s Creed: Black Flag wordt onthuld?!

Since this gained unexpected attention & traction… I’ll share the unconfirmed date I’ve heard for the next potential State of Play: April 16th. Emphasis on unconfirmed. https://t.co/VT6nSzdPWS — NateTheHate2 (@NateTheHate2) April 8, 2026

Volgens Halo dataminer Grunt.api verschijnt Halo: Campaign Evolved in juli. Via het onderstaande cryptisch bericht op X zou hij dat te kennen hebben gegeven.