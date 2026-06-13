Call of Duty Modern Warfare 4 campagne verschijnt eerder

Activision heeft bevestigd dat spelers eerder toegang kunnen krijgen tot de campagne van Call of Duty Modern Warfare 4.

De game die op 23 oktober zal verschijnen bevat weer een “ouderwetse” campagne die je offline kunt spelen en zal terugkeren naar “de roots” van de serie. Daarnaast hebben de ontwikkelaars laten weten dat je eerder toegang kunt krijgen.

Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de standaard digitale editie of Vault editie van de game te pre-orderen. Zodra je dat gedaan hebt, krijg je vanaf 16 oktober al toegang tot de singleplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4. Deze mogelijkheid is voor alle platforms mogelijk, inclusief de Nintendo Switch 2. Voor die laatste heeft de ontwikkelaar laten weten dat pre-orders later deze jaar mogelijk zijn.

In de campagne van Modern Warfare 4 kruipen spelers in de huid van Private Park, een jonge Zuid-Koreaanse soldaat die voor het eerst in een echte gevechtssituatie belandt. Wat begint als een routineuze missie escaleert al snel in een grootschalige invasie door Noord-Korea. Daarnaast keert het geliefde personage Captain Price terug als een voormalige operator die een outlaw is geworden. Hij is op zoek naar wraak en een krachtig wapen, maar zijn acties ontketenen onbedoeld een conflict dat veel groter is dan hij had verwacht.

De campagne bevat grootschalige veldslagen, geheime missies, gewapende conflicten en cinematische scènes, met “realistische gevechten en gameplay-variatie in een oorlog die zich ver buiten de frontlinie afspeelt”. Binnenkort volgt meer informatie over Modern Warfare 4.