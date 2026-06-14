Xbox worstelt met zichzelf, Nintendo komt met Direct en meer in nieuwsoverzicht week 24

De Summer Game Fest shows zijn weer afgelopen en we kunnen ons langzaamaan klaarmaken voor de zomervakantie. Echter was er deze week weer genoeg te melden en hebben we dat uiteraard weer voor jullie samengevat!

Summer Game Fest

De Summer Game Fest was vorig weekend nog vol aan de gang en zondag was het de tijd voor onder andere de Xbox Games Showcase. Daar werd bijvoorbeeld bevestigd dat Fable is uitgesteld, maar kreeg wel gelijk een definitieve releasedatum, net als Metro 2039 en zagen we Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution worden aangekondigd als console exclusieve game voor de Xbox Series S/ X. Daarnaast was er nog veel meer om te zien, zoals Halo: Campaign Evolved en het nieuwste avontuur van Senua, dat uiteindelijk het einde van Project Mara betekende. Check vooral het overzicht van de Xbox Games Showcase!

Helaas was Marvel’s Blade een van de afwezige tijdens de Xbox Games Showcase, maar goed nieuws: de game is nog steeds in ontwikkeling bij Arcane Studios.

Daarnaast waren er nog vele andere shows, zoals de Deutsche Indie Showcase, de Indian Games Showcase en de PC Gaming Show. Tijdens laatstgenoemde werd de nieuwe game van Splitgate-ontwikkelaar 1047 Games onthuld. De game heet Empulse en lijkt erg veel op het ooit zo geliefde Titanfall, maar komt wel met een grote twist!

Tussen alle shows door liet Silent Hill 2 remake-ontwikkelaar Bloober Team ook nog weten dat ze aan de psychologische horrorgame Star Trek: Shadow Frontiers werken.

Nadat de Summer Game Fest shows ten einde kwamen en de rook langzaam wegtrok, was daar nog even de aankondiging van Nintendo met een nieuwe Nintendo Direct, die afgelopen dinsdag werd gehouden. Helaas werd er geen nieuwe 3D Mario-game aangekondigd, maar wel kregen we de bevestiging van de remake van Ocarina of Time! Het mooiste is nog dat we er dit jaar mee aan de slag kunnen! Daarnaast werden er nog veel meer games getoond, waaronder Stellar Blade voor de Nintendo Switch 2, maar ook een releasedatum voor Fire Emblem: Fortune’s Weave, een nieuwe trailer van Kingdom Hearts 4 en nog veel meer. Dit overzicht vertelt je alles wat je moet weten!

Nieuws

007 First Light verscheen vorige maand en is de best scorende James Bond-game sinds Goldeneye uit 1997(!). In de eerste twee weken van verkoop gingen er dan ook 2,7 miljoen exemplaren van over de (digitale) toonbank en lijkt het steeds meer een kwestie van tijd dat een sequel wordt aangekondigd. Zelfs de chef van de gamesdivisie van Amazon vindt dat deze moet worden gemaakt!

Tijdens de Summer Games Fest werd Resident Evil: Veronica aangekondigd en hoewel de game een remake van Code Veronica is, zal het verhaal niet hetzelfde worden verteld. De ontwikkelaar heeft namelijk flink wat scenes geknipt en op andere plekken terug geplakt. Dit om het verhaal ook op een modernere manier te kunnen vertellen.

Helaas was er deze week toch nog een hoop minder goed nieuws te melden. Hoewel Microsoft flink uitpakte met de Xbox Games Showcase loopt het nog steeds niet helemaal goed bij het bedrijf. Zo had men gehoopt met de overname van Activision Blizzard wat omzet te kunnen compenseren voor de tegenvallende prestaties van de Xbox Game Studios. Helaas gooide het tegenvallende Call of Duty: Black Ops 7 flink roet in het eten.

Daarnaast zouden de prijzencrisis van geheugencomponenten ervoor zorgen dat Xbox flink verliest leidt op de verkoop van Xbox Series-consoles. Het zou volgens Jez Corden van Windows Central “niet om tientallen, maar honderden dollars” per verkochte console gaan!

Deze factoren spelen nu mee met een komende reorganisatie binnen het bedrijf dat in juli wordt doorgevoerd. Het bedrijf gaat voor het vierde jaar op rij flink snijden in de kosten. Hierbij zou Xbox de prioriteiten herzien en worden massa ontslagen en sluitingen van studio’s niet uitgesloten.

Het geheel heeft ook impact op hoe Microsoft over de Xbox-divisie denkt en die overweegt om van Xbox een apart dochterbedrijf te maken of laten samenwerken met een andere partij. Hierdoor zou Xbox een stuk minder risico hebben op Microsoft in zijn geheel.

Bij Ubisoft zijn is er alweer een ronde van ontslagen geweest en twee studio’s gesloten. Het gaat om Ubisoft Winnipeg en Belgrado en in totaal 380 medewerkers die ergens anders een onderkomen mogen zoeken. Dit heeft overigens nog steeds te maken met de herstructurering waar men eerder dit jaar aan is begonnen.

Toch sluiten we weer af met positief nieuws, als je uitkijkt naar Call of Duty: Modern Warfare 4. De campagne zal namelijk eerder speelbaar zijn als je de digitale versie van de game pre-ordert. Je kunt dan namelijk al vanaf 16 oktober ermee aan de slag!

Serie/ Films

2026 heeft blijkbaar nog geen hele grote klappers gehad, maar Super Mario Galaxy Movie is de eerste film van dit jaar die meer dan één miljard dollar op heeft gebracht.

Trailers

Asobo Studio heeft zeven minuten aan Resonance: A Plague Tale Legacy vrijgegeven. Daarin wordt aandacht besteed aan de combat in de game, wat een hele verandering is ten opzichte van de eerste twee games, maar leren we ook iets meer over het verhaal ervan. De game staat gepland voor 27 augustus en komt dan naar de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Tijdens de Xbox Games Showcase werd al wat getoond van Fable en de releasedatum onthuld, maar later werd er ook een 30 minuten durende demo van de game getoond! Pak wat lekkers en veel plezier!

Geruchten

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de releases van de oudere Resident Evil remakes voor de Nintendo Switch 2. Hoewel Resident Evil 2 tot en met 4 niet aanwezig waren tijdens de Nintendo Direct worden ze nog steeds dit jaar verwacht!

Ook de geruchten over de remake van Fallout New Vegas blijken nog steeds te kloppen, ondanks dat de game niet aanwezig waren tijdens de Summer Game Fest/ Xbox Games Showcase. We zullen blijkbaar nog iets meer geduld moeten hebben.