God of War: Laufey slaat een brug tussen het verleden en heden van de franchise

De regisseur van God of War, Laufey, vertelt over haar persoonlijke geschiedenis met de franchise en hoe de aankomende titel de kloof tussen de verschillende tijdperken van de serie helpt overbruggen.

God of War: Laufey was de afsluiter voor de State of Play van eerder deze maand en daar werd maar liefst 20 minuten aan gameplay getoond.In deze aankomende game besturen spelers Kratos’ vrouw tijdens haar eigen reis in het hiernamaals.

De regisseur van de game vertelt nu wat spelers van de titel kunnen verwachten en hoe Sony Santa Monica de vrijheid kreeg om de speelstijlen van de originele God of War-trilogie te combineren met de serieuze toon van de nieuwere games in de franchise.

Laufey mixt elementen uit klassieke games met de nieuwere

Ariel Lawrence heeft in een interview met Gamesradar wat meer details van God of War: Laufey onthuld. Zij is de regisseur van de nieuwste game uit de serie, maar was in het verleden ook schrijver van een aantal God of War games. In het interview meldt ze vol enthousiasme over hoe deze game haar en andere spelers de perfecte mix van chocolade en pindakaas biedt, bij het combineren van de gameplaystijlen van de verschillende God of War-trilogieën. Ze had zelf ook een aantal vragen over hoe je die verschillende stijlen het beste kunt laten samenwerken.

“Ik vind beide lekker, dus het is eigenlijk zoiets van: ‘Kan ik chocolade en pindakaas samen hebben?’… Hoe zien die twee dingen eruit als ze samenkomen, en wie kan dat het beste voor ons doen? En, weet je, die wendbaarheid en flexibiliteit bieden, maar tegelijkertijd ook de concurrentie aangaan met wie we nodig hebben?”

Spelers kunnen het uiteindelijke product spelen zodra ze God of War: Laufey in handen krijgen. De game heeft momenteel nog geen releasedatum, maar ervan uitgaande dat er al zoveel getoond is, lijkt een releasedatum in 2027 aannemelijk. Uiteraard houden we de game in de gaten voor jullie! Kijken jullie uit naar deze game?!