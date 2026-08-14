Kingdom Come: Deliverance krijgt mogelijk al in 2028 een vervolg

Kingdom Come: Deliverance 2 verscheen pas onlangs, maar Warhorse Studios lijkt alweer vooruit te kijken. Uit een recente presentatie van uitgever Embracer Group blijkt namelijk dat een nieuwe Kingdom Come-titel mogelijk al fiscaal jaar 2027/2028 verschijnt.



Dat zou een opvallend korte periode zijn tussen twee games in de serie. Tussen het originele Kingdom Come: Deliverance en het tweede deel zat uiteindelijk ongeveer zeven jaar. De nieuwe titel, die mogelijk Kingdom Come: Salvation gaat heten, zou daardoor al binnen enkele jaren beschikbaar kunnen zijn.

Een snelle opvolging hoeft niet automatisch te betekenen dat het om een volledig nieuw hoofddeel gaat. Het is goed mogelijk dat Warhorse Studios voortbouwt op de technologie, systemen en productiepijplijnen die voor Deliverance 2 zijn ontwikkeld. De studio koos voor Deliverance 2 opnieuw voor CryEngine in plaats van een veelgebruikte engine zoals Unreal Engine. Daarmee wist Warhorse een grote en gedetailleerde middeleeuwse wereld neer te zetten, zonder zich volledig te richten op de nieuwste technieken voor grafische weergave.

Een nieuwe game binnen een relatief korte ontwikkeltijd zou de studio de mogelijkheid geven om die technologie verder uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan verbeterde belichting, uitgebreidere simulaties van de omgeving en een grotere visuele schaal.