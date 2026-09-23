Tomb Raider: Legacy of Atlantis video toont Egypte

Crystal Dynamics en Flying Wild Hog hebben een nieuwe video van Tomb Raider: Legacy of Atlantis vrijgegeven. De afgelopen tijd tonen de ontwikkelaars verschillende locaties en vandaag is het de beurt aan Egypte.

Eerder toonde de ontwikkelaars al Griekenland en Peru, maar vandaag is het dus Egypte. Het is interessant om te horen hoeveel tijd en energie de ontwikkelaars hebben gestoken in hun research. Zo werden er duizenden boeken doorgenomen om de kleinste details zo realistisch mogelijk te weergeven.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.