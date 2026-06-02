God of War Laufey, Until Dawn 2 en veel meer tijdens State of Play

De State of Play van 2 juni zit er alweer op, maar mocht je het gemist hebben, kun je hier alle nieuwtjes op je gemak doornemen!

Helemaal erop losgaan in Marvel’s Wolverine

De show begon met de game waarvan werd beloofd dat ie aanwezig zou zijn: Marvel’s Wolverine. In de gameplay-trailer zagen we niet alleen gruwelijke beelden, maar ook hoe personages als Jean Grey en Sabretooth van de partij zijn.

Marvel Tokon: Fighting Souls onthult meer personages

De tweede game die werd getoond, was Marvel Tokon: Fighting Souls en in een nieuwe video werden de Knights of Doom onthuld. Het gaat hier om Carnage, Green Goblin, Magneta en natuurlijk Doom!

Rayman Legends Retold verschijnt op 1 oktober

Het gonsde vandaag al van de geruchten en het werd dan ook bevestigd tijdens Sony’s show: Rayman Legends Retold is een remake en die zal op 1 oktober verschijnen.

Word een Sushi expert in Bancho the Chef

De makers van Dave the Diver hebben Bancho the Chef aangekondigd, een kookspel waarin je doel is om een van de beste sushimakers van de wereld te worden.

Leven en dood in Kemuri

Kemuri is een nieuwe game van Unseen en in die game gaan leven en dood hand in hand samen. Hoe dat precies zit, legt de onderstaande video je uit.

Tomb Raider Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari

De remake van de eerste Tomb Raider heeft een nieuwe video gekregen, maar belangrijker nog: een releasedatum. Vanaf 12 februari kun je ermee aan de slag!

Overleven in Jurassic Park in The Lost Wild

The Lost Wild is een survival horrorgame waarin je een eiland vol verschillende dinosaurussen moet zien te overleven. De game staat gepland om in 2027 uit te komen.

Deze zomer meer van Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero passeerde ook de revue, maar erg kort. De game zal “laat in de zomer” nog uitgebreid worden behandeld tijdens een “deep dive”. Of dit betekent dat we nog een State of Play krijgen voor deze game is niet bekend.

Dune Awakening komt naar consoles en krijgt singleplayer modus

De multiplayer survival game Dune Awakening verschijnt op 22 september voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en zal dan ook een singleplayer modus gaan krijgen. In de onderstaande video krijg je meer tekst en uitleg!

Dynasty Warriors 3 remaster aangekondigd

De remaster van Dynasty Warriors 3 werd tijdens de State of Play aangekondigd en zal later dit jaar verschijnen.

No Rest fort he Wicked 1.0 verschijnt in oktober

No Rest fort he Wicked, van Ori and the Blind Forest maker Moon Studios zal in oktober uit Early Access komen en dat werd aangekondigd middels de volgende trailer.

Releasedatum Omnimusha Way of the Sword

Omnimusha Way of the Sword kreeg niet alleen een releasedatum tijdens de State of Play, maar ook werd er aangekondigd dat de game een demo krijgt die nu al is te spelen!

Silent Hill Townfall verschijnt op 25 september

Na de zomervakantie komen er een aantal drukke maanden aan, want ook Silent Hill Townfall verschijnt in september!

Ace Combat 8 komt begin oktober

Een klein weekje later ligt de volgende topper in de winkels, namelijk Ace Combat 8: Wings of Theve. Als pre-order bonus krijgen spelers ook Ace Combat Balkan War erbij!

Saber komt met Stuntman Hollywood

In Stuntman Hollywood kun je als regisseur diverse scenario uit bekende films en series nabootsen. In de trailer zien we scenes uit films als Knightrider en Fast and Furious. Het is nog niet bekend wanneer de game zal verschijnen, maar dat moet volgens de trailer “binnenkort” gebeuren.

Ill is een realistische first person horrorgame

De game Ill werd tijdens de show van Sony aangekondigd en is een realistische first person horrorgame van Atomic Heart ontwikkelaar Mundfish Studios. Er is op dit moment nog geen releasedatum bekend.

Control Resonant releasedatum en story trailer onthuld

De sequel op Control zal op 24 september verschijnen en in een nieuwe trailer heeft ontwikkelaar Remedy wat meer informatie gegeven over het verhaal van de game.

Marathon gratis te proberen voor season 2

De extraction shooter is tussen 2 en 9 juni voor een bepaalde tijd gratis te spelen en zal ook het tweede in-game seizoen ontvangen, die onder andere een nieuw level toevoegt en meer!

Until Dawn 2 wordt ontwikkeld door Firesprite

Firesprite is een van de PlayStation Studios en men werkt aan Until Dawn 2. De game staat gepland om volgend jaar te verschijnen en daarin moeten spelers een groep vakantiegangers in leven proberen te houden.

God of Way spin-off Laufey is de grote afsluiter van de show!

De show begon met een klapper van een game en zo werd ie ook afgesloten. Sony Santa Monica Studios werkt niet alleen aan de God of War trilogie remake, maar ook aan een spin-off met daarin Kratos’ vrouw Faye in de hoofdrol.