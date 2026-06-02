Until Dawn 2 aangekondigd voor volgend jaar

Sony heeft Until Dawn 2 aangekondigd voor de PlayStation 5 en die zal volgend jaar moeten verschijnen.

De sequel zal niet door Supermassive Games worden ontwikkeld, maar door Firesprite Studios. Dit komt natuurlijk doordat eerstgenoemde aan de Dark Pictures Anthology werkt voor Bandai Namco. Firesprite staat bekend van games als Horizon Call of the Mountain (PS VR2), The Persistance en Star Citizen.

Until Dawn 2 belooft weer een behoorlijke psychologische horrorgame te worden waarin het lot van een groep vakantiegangers compleet in jouw handen rust.