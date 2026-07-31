Gears of War: E-Day gameplaydetails uit de doeken gedaan

Xbox en The Coalition hebben meer info gegeven over de gameplay van Gears of War: E-Day en heeft de multiplayer ont.

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Gears of War: E-Day is een prequel op de serie en een volledig nieuwe titel die vanaf nul is ontwikkeld. Het bevat nieuwe animaties, elementen en gameplaymechanieken. Hoewel de kernelementen die fans kennen en waarderen behouden zijn gebleven, introduceert het ook nieuwe functies die de algehele ervaring verbeteren. Hier is alles wat je moet weten over de gameplay in Gears of War: E-Day.

Gears of War: E-Day brengt gameplay-updates voor dekking, beweging, wapens en vijanden

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Laten we beginnen met de functie die spelers het meest zullen gebruiken tijdens het spelen: dekking. Het maakt niet uit welke spelmodus je speelt – Campagne, Horde, Belegering of Versus – dekking is iets wat je altijd nodig hebt in elke situatie. De nieuwste game voegt een nieuwe ‘lage grond’-dekking toe waarmee spelers zich achter lagere muren en puin kunnen verschuilen. Spelers kunnen nu ook plat op de grond gaan liggen als hun bovenlichaamsbescherming in de strijd is vernietigd.

beweging

De ontwikkelaars hebben onthuld dat beweging het gebied is dat de meeste gameplay-veranderingen heeft ondergaan in Gears of War: E-Day. Met sprinten krijgen spelers meer controle en verandert de camera voor een beter overzicht; elke sprint is bovendien geïnspireerd op een Roadie Run. Spelers kunnen vanuit sprint een slide activeren om een ​​lagere positie ten opzichte van het doelwit te bereiken; je kunt ook schieten terwijl je glijdt.

Het nieuwe bewegingssysteem richt zich op springen en klimmen, waardoor spelers een richel, muur of zelfs een voertuig kunnen beklimmen als deze binnen handbereik is na een sprong. Voor het eerst in Gears kunnen spelers klimmen en zich verplaatsen zonder dekking te hoeven zoeken. Deze nieuwe beweging opent ook nieuwe mogelijkheden in de levels, zoals Cover Gaps, waar spelers diverse kloven kunnen overbruggen terwijl ze dekking behouden door te glijden en te bukken.

Wapens

De ontwikkelaars hebben zorgvuldig aan elk wapen in de aankomende game gewerkt om het een geweldig gevoel te geven en perfect te laten aansluiten op de nieuwe basis. Spelers zullen merken dat elk projectiel een gesimuleerde ballistiek en reistijd heeft. Spelers kunnen van schouder wisselen tijdens het richten en ervaren meer realisme, zoals vizieren die nu meebewegen om het voor sluipschutters uitdagender te maken; sommige automatische wapens hebben een aangepaste terugslag om spelers te belonen die in korte salvo’s schieten.

Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen aan elk wapen, waaronder de Gnasher, Breechshot, Prototype Lancer, Hammerburst, Lancer MK1, The Snub en rookgranaten. Zware wapens vertragen je nog steeds, maar de meeste bewegingen zijn nog steeds mogelijk en spelers kunnen zware wapens van geschutskoepels afpakken.

Vijanden

De terugkeer van de Locusts heeft de ontwikkelaars de kans gegeven om enkele van de meest iconische vijanden van de franchise te herzien. Ze hebben ook het uiterlijk en de vaardigheden van kerneenheden zoals Wretches, Boomers, Seeders, Reavers en Drones aangepast. Daarnaast zijn er enkele nieuwe wezens uit de Hollow die door de Locusts tot slaaf worden gemaakt. Maar

dat is nog niet alles; er is een schat aan meer details te vinden in het nieuwste Gears of War X-bericht, inclusief andere gameplay-updates voor E-day naast de vier pijlers.

Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober voor de PC en Xbox Series S/X en is een van de twee games die tijdens de Xbox Games Showcase als console exclusive voor de Xbox Series S en X werd aangekondigd. Hier zal Xbox het niet bij laten, want later volgen er nog meer!