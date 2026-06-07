Xbox Games Showcase 2026 blaast alles weg: Gears of War E-Day krijgt releasedatum, Persona 6 onthuld en Halo breidt campagne uit

De Xbox Games Showcase 2026 stond bomvol aankondigingen, verrassingen en langverwachte updates. Van de terugkeer van iconische franchises zoals Gears of War, Persona en Spyro tot compleet nieuwe avonturen en uitbreidingen voor bestaande titels: Microsoft had duidelijk geen moeite om de aandacht van gamers ruim twee uur vast te houden.



Het absolute hoogtepunt van de avond was zonder twijfel de uitgebreide presentatie van Gears of War: E-Day, maar ook fans van RPG’s, shooters, strategie- en actiegames kwamen volop aan hun trekken.

Gears of War: E-Day opent de show met brute gameplay

De showcase trapte direct af met een uitgebreide blik op Gears of War: E-Day. De gameplay liet precies zien waarom de franchise al jaren zo geliefd is. Klassieke cover-based gevechten, brute executions en intense confrontaties met de Locust stonden centraal, allemaal verpakt in indrukwekkende cinematics die naadloos overgaan in gameplay.

Microsoft sloot het segment af met de bevestiging waar veel fans op wachtten: Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober 2026.

Fable toont de duistere kant van Albion

Na jaren van relatief luchtige trailers koos Playground Games deze keer voor een andere toon. De nieuwe in-engine trailer van Fable richtte zich volledig op de donkere en mysterieuze kanten van Albion.

Hoewel er geen gameplay werd getoond, maakte de trailer duidelijk dat het avontuur meer zal bevatten dan alleen Britse humor en sprookjesachtige landschappen.

Halo Campaign Evolved voegt drie nieuwe missies toe

Master Chief keert terug in Halo Campaign Evolved. De trailer combineerde cinematics met gameplay en onthulde dat spelers binnenkort drie volledig nieuwe missies kunnen spelen.

Veel details over het verhaal werden nog achterwege gelaten, maar de uitbreiding lijkt een flinke hoeveelheid nieuwe content toe te voegen aan de bestaande campagne.

A Plague Tale krijgt een nieuw hoofdstuk

Met Resonance: A Plague Tale Legacy keert de populaire franchise terug. De gameplaytrailer legde de nadruk op gevechten en liet zien dat spelers meer directe confrontaties kunnen verwachten dan in eerdere delen.

Persona 4 Revival krijgt releasedatum

Atlus gaf fans een uitgebreide blik op Persona 4 Revival. De remake liet zijn vernieuwde graphics, stijlvolle art direction en moderne gameplay-systemen zien. Ook kregen spelers voor het eerst een goed beeld van de nieuwe stemmencast.

De remake verschijnt op 18 februari 2027.

State of Decay 3 laat eindelijk uitgebreide gameplay zien

Na jaren van stilte kregen we eindelijk een serieuze blik op State of Decay 3. De trailer toonde uitgebreide gameplay, indrukwekkende omgevingen en een duidelijk verbeterd visueel niveau.

De zombie-survivalgame staat gepland voor 2027.

Metro 2039 neemt spelers mee terug de duisternis in

De nieuwste game van de Metro-serie, Metro 2039, richt zich sterk op verhaal en sfeer. De trailer liet de post-apocalyptische wereld zien, samen met nieuwe vijanden, wapens en een aantal korte gameplayfragmenten.

De release staat gepland voor 2027.

Nieuwe IP’s trekken de aandacht

Xbox gebruikte de showcase ook om verschillende nieuwe projecten in de schijnwerpers te zetten.

Bad Magpie

Bad Magpie viel direct op dankzij een unieke artstyle die eruitziet alsof deze rechtstreeks uit een prachtig geïllustreerd kinderboek komt. De game verschijnt in 2027.

Magicians: The Devil’s Deal

Deze nieuwe fantasygame combineert een mysterieuze wereld met magische gevechten die doen denken aan Ghostwire: Tokyo. De trailer focuste op lore, maar gaf ook een eerste indruk van de gameplay.

Valor Mortis

De nieuwe trailer van Valor Mortis liet diverse monsters en gevechten zien. De game verschijnt op 24 september.

Vivarium

Een van de meest rustgevende momenten van de showcase kwam van Vivarium. De game gebruikt een artstyle die sterk doet denken aan klassieke animefilms en oude Ghibli-producties. De trailer straalde vooral rust en sfeer uit.

Wo Long krijgt een vervolg

Koei Tecmo en Team Ninja onthulden Wo Long 2: Wings of Ember. Hoewel de trailer beperkt bleef qua gameplay, gaf deze een goede indruk van de wereld, vijanden en algemene sfeer die spelers kunnen verwachten.

Senua keert terug

Ninja Theory verraste met de aankondiging van Senua, een volledig nieuw hoofdstuk binnen de Hellblade-franchise.

De trailer combineerde cinematics met gameplay, maar concrete details over het verhaal hield de studio nog geheim.

DOOM blijft metal en bloederig

Fans van demonenslachtingen kregen een uitgebreide blik op DOOM: The Dark Ages – Revelations.

De DLC introduceert nieuwe wapens, meer brute gevechten en uiteraard een soundtrack vol zware metal. De uitbreiding verschijnt op 7 juli 2026.

Sega brengt Crazy Taxi terug

Met Crazy Taxi World Tour maakt Sega de iconische arcadefranchise opnieuw relevant. De trailer liet snelle actie, kleurrijke steden en chaotische races zien.

Vikingen arriveren in Age of Empires IV

Strategiefans kunnen uitkijken naar Age of Empires IV: Raiders of the North. De nieuwe uitbreiding voegt de Vikingen toe aan het spel en introduceert nieuwe campagnes en strategieën.

Minecraft Dungeons 2 officieel aangekondigd

Mojang onthulde Minecraft Dungeons 2 met een uitgebreide aankondigingstrailer.

Spelers kregen verschillende gebieden, vijanden en gameplaymechanieken te zien. De game verschijnt op 29 september 2026.

ESO krijgt The Thieves Guild

Voor spelers van The Elder Scrolls Online werd onthuld dat The Thieves Guild op 8 juli 2026 aan de game wordt toegevoegd.

De trailer liet zien hoe spelers missies kunnen uitvoeren, inbreken en hun reputatie binnen de gilde kunnen opbouwen.

Oosterse avonturen en vampierjagers

Where Winds Meet: Hidden Mountain

Deze nieuwe trailer combineerde cinematics met gameplay en gaf een indrukwekkend beeld van de wereld. De game verschijnt in juli 2026.

Castlevania: Belmont’s Curse

Konami verraste fans met een nieuwe Castlevania-game. De trailer introduceerde protagonist Rose Belmont en liet uitgebreide gameplay zien.

De game verschijnt op 15 oktober 2026.

Persona 6 is eindelijk werkelijkheid

Misschien wel de grootste verrassing van de avond.

Atlus onthulde officieel Persona 6. Hoewel de trailer nauwelijks gameplay bevatte, gaf deze wel een eerste indruk van het verhaal en de toon van de game.

Die toon? Opvallend donkerder dan fans misschien hadden verwacht.

Spyro vliegt terug in 2027

Na jaren zonder onze favoriete draak, is het eindelijke tijd voor Spyro: A Realm Beyond.

De geliefde paarse draak keert terug in een compleet nieuw avontuur dat gepland staat voor het voorjaar van 2027.

Clockworld Revolution toont kleurrijke cast

De nieuwste trailer van Clockworld Revolution focuste zich op de personages die spelers tijdens hun avontuur zullen ontmoeten. De game staat gepland voor 2027.

Call of Duty sluit af met explosieve DMZ-trailer

Activision sloot de showcase af met een uitgebreide blik op Call of Duty: Modern Warfare 4.

In tegenstelling tot eerdere trailers draaide alles deze keer om de vernieuwde DMZ-modus. De beelden suggereerden een intense mix van PvP- en PvE-gevechten waarin squads moeten vechten voor loot, missiedoelen en extracties.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026.

Conclusie

De Xbox Games Showcase 2026 voelde als een van de sterkste showcases die Microsoft de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Met grote namen als Gears of War: E-Day, Persona 6, State of Decay 3, Fable, Halo Campaign Evolved en Call of Duty: Modern Warfare 4 wist Xbox vrijwel elk genre te bedienen.

Toch was het vooral Gears of War dat de avond domineerde. De terugkeer naar E-Day, gecombineerd met een concrete releasedatum, gaf fans precies waar ze jarenlang op hebben gewacht.

Als dit een voorproefje is van wat Xbox de komende jaren in petto heeft, dan belooft 2026 en 2027 een bijzonder sterke periode voor gamers te worden.