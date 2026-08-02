Prijzen Xbox consoles stijgen in Europa met 33 procent!

Een maand geleden kondigde Xbox aan dat de prijzen van hun hardware zou stijgen in de VS. De Amerikanen hebben niet veel te klagen als je ziet hoe hoog de prijzen hier in Europa stijgen.

De prijs van een Xbox Series X/S-console heeft in Europa torenhoge proporties aangenomen door de zoveelste prijsverhoging, waarbij de prijskaartjes met maar liefst 33% zijn gestegen. Als je overweegt een van deze consoles aan te schaffen, zul je flink in de buidel moeten tasten, want de prijzen zijn op sommige plekken met wel €200 gestegen.

Helaas worden deze prijsverhogingen overal doorgevoerd, waardoor zelfs de goedkoopste instapversie van de Xbox Series X een flinke aanslag op je portemonnee kan zijn.

Prijzen Xbox Series exorbitant hoog

In Europa is de bevestigde prijs voor een Xbox Series S nu maar liefst € 599,99, een stijging ten opzichte van € 399,99. De hoogste prijs voor een Xbox Series X-console is een duizelingwekkende € 799,99, eveneens een stijging ten opzichte van € 599,99. In het Verenigd Koninkrijk is dat maar liefst £ 429,99 voor een Xbox Series S en £ 669,99 voor een Xbox Series X.

Deze nieuwe prijzen illustreren de problemen van Xbox om de kosten laag te houden te midden van de componentencrisis die is ontstaan ​​door de opkomst van AI en de sterk gestegen prijzen van geheugen en andere cruciale consoleonderdelen.

Op ResetEra werd er op sociale media gedebatteerd over de nieuwe prijzen, wat vooral leidde tot een collectieve afkeuring van het merk Xbox, dat de laatste tijd flink onder vuur heeft gelegen.

Het was natuurlijk onvermijdelijk met de steeds stijgende prijzen van geheugen en opslag, maar denken jullie dat het uit de hand loopt? En wat zal dit betekenen voor de volgende generatie consoles?