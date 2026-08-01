Toekomst wordt digitaal, Fable overschrijdt budget en meer in nieuwsoverzicht week 31

De zomer is nog in volle gang en dat betekent ook dat het wat rustiger is qua nieuws. Voor ons de ideale tijd om een poging te wagen om onze backlog bij te werken. Echter was er nog wel wat nieuws dat we voor je hebben verzameld.

Nieuws

Xbox kende onlangs een flinke reorganisatie, maar gelukkig is er nog wel ruimte binnen het bedrijf om wat extra budget te mogen gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuwe game. Zo schijnt de nieuwe Fable al “behoorlijk” over het budget te zijn gegaan.

Het verhaal van Control Resonant zal je in totaal zo’n 30 uur zoet kunnen houden volgens Lead Gameplay Designer Sergey Mohov. Als je daarnaast alle collectibles wilt verzamelen, kun je daar nog makkelijk 20 uur aan toevoegen.

Deze week werd ook nog wat informatie van een andere Xbox-game onthuld en de multiplayer getoond, namelijk die van Gears of War E-Day. Deze game komt overigens wel op de PlayStation 5, maar kent wat veranderingen ten opzichte van de vorige games.

007 First Light is voorzien van een grote update die honderden fixes met zich meebrengt, maar ook nieuwe TacSim missies. Overigens lijkt de update er ook voor gezorgd te hebben dat het probleem met de tekst grootte is verholpen, waardoor de game nu Steam Deck geverifieerd is.

Volgende maand verschijnt de grote uitbreiding Cost of Hope voor Stalker 2, namelijk op 20 augustus. In Cost of Hope besturen spelers opnieuw Skif. Ditmaal leidt een PDA-signaal hem naar nieuwe gebeurtenissen die zich naast het hoofdverhaal afspelen. De uitbreiding bevat nieuwe krachtige wapens, nieuwe locaties en meer.

Apex Legends introduceert op 4 augustus het nieuwe seizoen Marked en die brengt allerlei wijzigingen in de Battle Royale, waaronder het World’s Edge level en meer!

EA heeft zichzelf weer eens van zijn slechte kant laten zien, want ondanks het succes van Battlefield 6 werden er toch ontwikkelaars ontslagen. Echter zorgde dat succes er wel weer voor dat CEO Andrew Wilson een flinke bonus kreeg, die dit jaar 8 miljoen dollar hoger uitviel dan het jaar daarvoor. Zijn inkomsten van dit jaar komen neer een slordige 39,7 miljoen dollar?!

Mocht je van plan zijn om Final Fantasy 14 op de Nintendo Switch 2 te spelen, zul je een externe opslagkaart moeten overwegen of wellicht ruimte moeten vrijmaken. De 10 jaar oude MMORPG is in die tijd voorzien van vijf grote uitbreidingen en vereist bijna de helft van de interne opslag!

Overigens kunnen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnees deze maand uitkijken naar een GameCube klassieker, want Super Mario Sunshine komt op 13 augustus naar de service!

We blijven even bij Nintendo, want de maker van Splatoon Raiders heeft uitleg gegeven waarom ze voor een spin-off zijn gegaan en niet voor een vierde deel.

Pragmata is een van de verrassende games van dit jaar en het lijkt erop dat de “hack-and-shooter” een sequel gaat krijgen. Het heeft nog niet het groene licht gekregen, maar Capcom is er wel over te spreken!

De digitale toekomst

Sony heeft deze week voor het eerst in bijna een maand gereageerd op het verzet die men kreeg op de keuze om vanaf januari 2028 geen disks meer te drukken. Zo liet het bedrijf weten dat de industrie al meer digitaliseert en dat 82 procent van de games via de digitale winkel wordt aangeschaft.

Het is niet heel vreemd dat de toekomst digitaal gaat worden, want Capcom liet deze week weten dat 93,3 procent van de games die zijn in 2026 verkochten digitaal was.

Het is echter wel te hopen dat er een oplossing komt voor netwerkuitvallen, want waar Sony vorige week problemen kende met hun netwerk was het deze week Xbox die met wat problemen kampte.

Xbox service is down, with outages meaning players can’t play any digital or physical games, after similar PlayStation Network issues last weekhttps://t.co/6NXZ7DBWkS pic.twitter.com/R4PmeHXJb7 — Eurogamer (@eurogamer) July 27, 2026

Serie/ Films

Zach Cregger zorgt voor grote verwachtingen met zijn Resident Evil film. Volgens de regisseur moet de film het “meest gewaldadige” project ooit van hem worden.

De eerste beelden van de Assassin’s Creed serie van Netflix lijken gelekt te zijn (immers weet je het tegenwoordig nooit zeker dankzij de komst van AI). In de beelden zien we iets wat veel lijkt op een ruimte met Romeinse pilaren en het bekende Assassin’s Creed logo.

Goed nieuws voor degene die uitkijken naar de Elden Ring film: het filmen ervan is al voltooid. De film zal overigens pas in 2028 in de bioscopen draaien, maar het team zal ongetwijfeld nog veel werk hebben aan het bewerken van het materiaal.

Filming has wrapped on Garland’s Elden Ring movie just 6 months after it started https://t.co/9z2VyMsRWM — PC Gamer (@pcgamer) July 31, 2026

Trailers

1666 Amsterdam is een game die al enige tijd in ontwikkeling is bij voormalig Assassin’s Creed-ontwikkelaar Patrice Desilets en in een nieuwe video maken we kennis met twee hoofdpersonages uit de game.

Geruchten

Ubisoft is dit jaar wat rustiger dan we gewend waren van het bedrijf. Zo hield het bedrijf voor de tweede jaar op rij geen nieuwe Connect event en is Rayman Legends Retold de enige game die nog in het najaar gepland staat. Echter werkt het bedrijf achter gesloten deuren aan meerdere projecten, waaronder een nieuwe Far Cry. Het zou hier niet gaan om Far Cry 7 (dat overigens nog steeds in ontwikkeling is) of de veel gespeculeerde extraction shooter, maar een nieuw deel dat ook in ontwikkeling is. Dit zou overigens wel ten koste zijn gegaan van de extraction shooter.

Nadat eerder Nintendo een samenwerking met LEGO aan ging, doet nu ook Sony dat. Naar verluidt komt er dit jaar een LEGO PlayStation. De set zal 1911 blokjes bevatten en zo’n €159,99 moeten kosten. Volgens insider BrickTap verschijnt de replica van de eerste PlayStation op 1 oktober en bevat het ook nog een extra cadeautje in de vorm van de LEGO Astro Bot set.

LEGO Astrobot is coming! 72306 PlayStation is getting him as a gift-with-purchase! pic.twitter.com/UJp55OTrDJ — Brick Tap (@BrickTapNews) July 30, 2026

Dat was hem alweer voor week 31. Mocht je interesse hebben om onze redactie te komen versterken, check dan snel even onze vacatures. Hebben jullie nog plannen voor dit weekend? Laat het ons vooral weten in de reacties!