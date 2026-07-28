Nintendo koos bewust voor Splatoon spin-off in plaats van vierde deel

Splatoon Raiders is net uit en hoewel wij, en vele andere, er van genieten krijgt Nintendo toch wat kritiek van de fans die graag een Splatoon 4 hadden gezien.

De ontwikkelaars laten nu weten dat het een bewuste keuze was om met Splatoon Raiders (een spin-off) te komen. In een Q&A geeft producent Seita Inoue te kennen waarom het team voor een andere richting koos.

“We werken inmiddels al meer dan elf jaar aan de Splatoon-serie en hebben in die tijd drie grote games ontwikkeld en ondersteund. We vonden het interessant om eens een spel te maken waarin je de actie in je eigen tempo kunt beleven.”

De producent is ervan overtuigd dat Splatoon meer is dan een competitieve multiplayergame en hebben modi als Salmon Run en de campagnes bewezen dat het ook een goede co-operatieve modi kan bieden. Die wil men in Splatoon Raiders juist in het zonnetje zetten.



“Een van onze doelen was om een nieuw instappunt voor de serie te creëren. Daarom hebben we de niet-competitieve elementen niet als bijmodus toegevoegd, maar als een volledige spin-off uitgebracht.”

Fans hoeven overigens niet bang te zijn dat de ontwikkelaar het competitieve gedeelte achterwege laat en lijkt Inoue een hint te geven op een eventuele Splatoon 4.

Verwacht overigens binnenkort de review van Splatoon Raiders hier op de website!