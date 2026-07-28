Word de ultieme jager in Apex Legends: Marked, vanaf 4 augustus beschikbaar

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag de gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends: Marked, het aankomende seizoen van Apex Legends.

De trailer laat zien hoe spelers nieuwe krachten kunnen inzetten om hun prooi vanuit de schaduwen uit te schakelen. In dit nieuwe seizoen ontwikkelt Bloodhound zich tot de ultieme jager, krijgt World’s Edge een ingrijpende vernieuwing en worden wapens verder aangescherpt zodat elke squad optimaal is uitgerust voor de jacht.

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Voor een gedetailleerd overzicht van de content die spelers kunnen verwachten, neem een kijkje hieronder:

• Opfrisbeurt voor Bloodhound

– Bloodhound is geëvolueerd van een ervaren tracker tot een dodelijke jager met nieuwe krachten. Dankzij een verbeterde Passive laten vijanden een oplichtend spoor achter en kunnen White Ravens verder vliegen om vijandelijke squads te verkennen, terwijl de verbeterde Tactical ervoor zorgt dat prooien langer in beeld blijven. De ultieme hinderlaag komt van de nieuwe Allfather’s Cloak Ultimate, die na activering alle Legends binnen bereik camoufleert. Tijdens deze camouflage bewegen spelers sneller en worden vijanden rood gemarkeerd zodra ze door het vizier worden bekeken.

• Vernieuwde World’s Edge-map

– World’s Edge is voorzien van nieuwe gebieden, compleet met een door het noorderlicht verlichte hemel en herkenningspunten die zijn geïnspireerd op de oude goden. Spelers kunnen hun prooi achtervolgen naar drie nieuwe Points of Interest (POI’s), waar de stam van Bloodhound zijn stempel op heeft gedrukt. Climatizer wordt uitgebreid met East Village, Survey Camp wordt vervangen door War Camp, dat een intens arena-achtig strijdtoneel biedt, en Tree Settlement brengt gloednieuwe verticale gameplay naar de map.

– Ook keren bekende locaties terug. Zo bevinden Sorting Factory en Construction zich opnieuw in Fragment, terwijl de Big Maude van Rampart een nieuwe plek heeft gevonden boven op Landslide.

• Corrupted Attachments & wijzigingen aan loot

– Corrupted Attachments voegen een extra twist toe aan de eindfase van een match. Dankzij zichtbare statistieken is direct te zien hoe attachments de prestaties van een wapen beïnvloeden. Zo moeten spelers strategische afwegingen maken. Daarnaast is het lootsysteem gestroomlijnd door het verwijderen van Support- en Assault Bins, Explosive Holds, loot bin resets en wildlife-loot. Hierdoor wordt de keuze van het wapen steeds belangrijker, besteden spelers minder tijd aan het perfectioneren van hun loadout en zijn ze vaker bezig met het daadwerkelijke gevecht.

• Legend-updates voor Loba & Rampart

– Loba houdt haar squad beter bevoorraad dankzij een kortere cooldown van haar Black Market Ultimate. Haar Tactical beweegt bovendien sneller en legt grotere afstanden af, waardoor spelers eenvoudiger kunnen ontsnappen wanneer hun prooi zich begint te verdedigen.

– Rampart kan zich sneller verplaatsen terwijl ze met Sheila schiet, waardoor ze haar team beter kan ondersteunen. Daarnaast worden haar Amped Walls sneller opgebouwd en kunnen ze meer schade weerstaan.

Apex Legends: Marked is vanaf 4 augustus beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc via de EA app, Epic Games Store en Steam. Vergeet niet om Apex Legends te volgen op X, Instagram, TikTok of YouTube, of bezoek www.playapex.com.