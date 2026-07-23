EA Sports FC 27 onthullingstrailer toont the Grounds en verbeteringen

EA Sports heeft de eerste trailer van EA Sports FC 27 vrijgegeven en daarin zien we onder andere de verbeteringen die zijn doorgevoerd en de veelbesproken The Grounds modus.

EA heeft vandaag de cover onthuld van de Ultimate Plus Edition van EA Sports FC 27, met daarop Real Madrid-sterren Kylian Mbappé en Jude Bellingham na een indrukwekkende voetbalzomer. Tegelijkertijd gaf EA een eerste uitgebreide blik op de gameplay van EA Sports FC 27, voorafgaand aan de wereldwijde lancering op 25 september 2026.

De tijdelijk verkrijgbare EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition, beschikbaar tot en met 31 augustus, bevat een uitgebreid pakket aan content voor Football Ultimate Team (FUT) en de volledige game. Spelers ontvangen onder meer tot 10.000 FC Points, verspreid over vijf maandelijkse drops, Premium Passes voor Seizoenen 1 tot en met 5, een Hall of FUT Player Pick (1 uit 5) en tot zeven dagen Early Access tot FC 27 vanaf 18 september. Bekijk hier alle details.

Kylian Mbappé en Jude Bellingham op de cover van standaard editie FC 27

Naast Kylian Mbappé, die eerder deze week al werd aangekondigd als coverster van zowel de Ultimate Edition als de Standard Edition van EA Sports FC 27, keert Jude Bellingham voor de derde keer terug op de cover van een EA Sports FC-titel. Samen onderstrepen de twee wereldsterren hun gedeelde passie voor de franchise en vieren ze hun invloed op de wereldwijde voetbalcultuur, waarmee ze fans overal ter wereld verbinden.

“Ik ben ontzettend trots dat ik op drie edities van EA Sports FC 27 te zien ben en dat ik de cover van de Ultimate Plus Edition mag delen met mijn Real Madrid-teamgenoot Jude Bellingham,” zegt Kylian Mbappé. “Elk seizoen brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe spelers hun eigen verhalen schrijven in FC 27.”

“Elke keer dat ik onderdeel mag zijn van EA Sports FC is bijzonder geweest en voor de derde keer op de cover staan, samen met Kylian, maakt dat niet anders,” aldus Jude Bellingham. “Ik kan niet wachten tot spelers met FC 27 aan de slag gaan, alles ontdekken wat de game te bieden heeft en ondertussen nieuwe herinneringen creëren.”

EA Sports FC 27 brengt the World’s Game dichter bij iedereen

Geïnspireerd door de FC-community en de verbondenheid tussen voetbalfans wereldwijd introduceert EA SPORTS FC™ 27 verschillende nieuwe manieren om The World’s Game te beleven.

• The Grounds: een compleet nieuwe sociale voetbalomgeving die nog nooit eerder in EA SPORTS FC te zien was. The Grounds breidt Clubs uit met snelle, informele wedstrijden én competitief spel op topniveau. Spelers ontdekken drie districten die zijn geïnspireerd op de rijke voetbalgeschiedenis en ontwikkelen hun speler zowel op als buiten het veld, begeleid door bekende mentoren als Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala en Alex Hunter.

• Volledig vernieuwde Career Transfer Market: Manager Career krijgt een snellere, slimmere en dynamischere transfermarkt. Dankzij TransferRoom worden spelerswaardes beïnvloed door onder meer koopkracht van clubs, potentieel, ratings en actuele vorm. Nieuwe onderhandelingstechnieken, dynamische biedoorlogen en een gestroomlijnd transferproces zorgen voor meer realisme, terwijl AI-clubs strategischer handelen.

• De volledig nieuwe Football Ultimate Team Gallery: verzamel en vereeuwig je droomclub in de FUT™ Gallery. Voltooi verzamelingen van huidige en voormalige Player Items uit clubs, competities, landen en FUT™-campagnes om je Gallery Level te verhogen, beloningen vrij te spelen en de identiteit van je club gedurende het seizoen verder uit te bouwen.

“Met EA Sports FC 27bieden we spelers meer manieren dan ooit om voetbal te beleven, dankzij compleet nieuwe ervaringen die een grote stap voorwaarts betekenen,” zegt John Shepherd, VP & GM van EA SPORTS FC. “Van gameplay die is gevormd door feedback uit de community en de nieuwe FUT Gallery tot een vernieuwde Transfer Market in Career en het ontwikkelen van je eigen speler in The Grounds, onze nieuwe sociale speelomgeving die Clubs uitbreidt buiten het veld. FC 27 is ontworpen om de band tussen spelers, voetbal en elkaar verder te versterken.”

In alle spelmodi zorgen gameplayverbeteringen, gebaseerd op feedback uit de community, voor meer controle en soepelere wedstrijden. Denk aan dynamische corners, slimmere loopacties in de aanval en opnieuw gebalanceerde AI-verdediging, waardoor de ervaring nog meer draait om de speler.

Pre-orders voor EA Sports FC 27 zijn vanaf vandaag beschikbaar. De game verschijnt op 25 september 2026 voor PlayStation 5, PlayStatio 4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Kopers van de Ultimate Edition en Ultimate Plus Edition krijgen vanaf 18 september 2026 toegang via Early Access.