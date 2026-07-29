Ondanks ontslagronde bij Battlefield 6-ontwikkelaars scoort EA CEO een dikke bonus

Het is best wrang om te lezen dat na het succes van Battlefield 6 er mensen ontslagen moesten worden, maar het maakt het nog erger dat Andrew Wilson (CEO van EA) alsnog zo’n bizarre bonus scoort.

Battlefield 6 was het succes waar EA op heeft gehoopt, maar het weerhield het bedrijf er niet van om toch een reorganisatie door te voeren. De nieuwe shooter van DICE en de overige Battlefield Studios wist binnen vijf dagen zeven miljoen exemplaren te verkopen en eindigde vorig jaar zelfs boven Call of Duty.

Nu wordt het eigenlijk nog bizarder, want uit finaciële papieren van EA blijkt dat CEO Andrew Wilson een flinke bonus gaat opstrijken. In totaal gaat de beste man over dit jaar een bedrag verdienen van 38,649,984 dollar (ruim 38,5 miljoen!).

Er spelen natuurlijk talloze factoren mee in EA’s beslissing om Wilson zo veel geld te geven voor één jaar, ongeacht wat hij precies doet, maar “bedrijfsprestaties” is ongetwijfeld een van de belangrijkste. En die categorie wordt aangevoerd door Battlefield, dat “alle mijlpalen voor een hoogwaardige lancering” heeft behaald, waaronder “positieve recensies en stabiele services en gameplay”.

De zeer succesvolle lancering van Battlefield verdient een tweede vermelding, samen met de verkoop van het bedrijf aan Saoedi-Arabië, in een aparte categorie met betrekking tot het management van het bedrijf “in een onvoorspelbare externe omgeving”.

Grote complimenten dus voor Battlefield 6, en ook voor Wilsons salaris. Zijn basissalaris was, voor de goede orde, “slechts” 1,3 miljoen dollar, hetzelfde als in 2025, maar de bonussen en bonusmodifiers lopen blijkbaar snel op.

Wat vinden jullie van dit? Is het gewoon iets wat in de zakenwereld hoort? Of vinden jullie het een beetje krom in vergelijking met degene die zo nodig op straat moesten om te bezuinigen?