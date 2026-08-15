Gamesom en Wolverine komen eraan en meer in nieuwsoverzicht 33

De vakanties komen langzaamaan ten einde en het nieuws stroomt weer met bakken binnen. Gelukkig hebben we voor jullie alles weer op een rijtje gezet!

Nieuws

Voor je de weekoverzicht doorneemt, is het misschien de moeite waard om je zolder even te bekijken en op zoek te gaan naar jouw versie van Pokémon Red, Blue en/ of Yellow. Onlangs werden dit drietal games (bij elkaar) verkocht voor 2 miljoen dollar. Enige detail waar je wel op moet letten, is het feit dat ze echt nieuw in de doos moeten zitten.

2K Games lijkt steeds serieuzer te worden als het gaat om een concurrent voor EA Sports FC. De uitgever heeft namelijk de studio Small Axe geopend dat bestaat uit een aantal veteranen van EA Sports FC/ FIFA. Nu de FIFA-licentie voor het grijpen ligt, lijkt de optelsom een makkie te zijn.

Nog anderhalve week en dan gaat Gamescom 2026 van start en net zoals afgelopen jaren is er weer een Gamescom Opening Night Live. Dit jaar zal in ieder geval Final Fantasy 7 Revelation van de partij zijn!

Warner Bros heeft deze week in een brief aan investeerders officieel laten weten dat Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak is. Verder gaf men geen details over de game, maar het is goed nieuws om deze bevestiging te hebben vernomen.

Panache Digital komt op 25 augustus met de Early Access release van 1666 Amsterdam. Het duistere verhaal over hekserij in onze hoofdstad van de zeventiende eeuw belooft in ieder geval veel goeds te worden!

Op 10 september volgt de volgende Early Access release, namelijk die van Wardogs. De game lijkt wel iets weg te hebben van de oudere Battlefield games, maar brengt ook wel iets unieks met zich mee!

PLAY LIKE YOU USED TO. Early Access 10th September 2026.

Pre-Orders are LIVE right NOW.https://t.co/HBhIr7pl1n Here are 10 Reasons NOT to Buy. pic.twitter.com/xUhEzo7EJs — WARDOGS (@WARDOGS) August 11, 2026

Ed Boon, de grondlegger van NetherRealm Studios en bedenker van Injustice League en Mortal Kombat heeft laten weten dat er 9 miljoen exemplaren van Injustice 2 over de (digitale) toonbank zijn gegaan.

Battlefield Studios komt aankomende week (18 augustus) met een Top Gun cross-over voor Battlefield 6. Uiteraard zal deze content in het teken staan van gevechten in de lucht.

Kingdom Come Deliverance krijgt mogelijk in 2028 al een vervolg. Het lijkt niet om een directe sequel van het tweede deel te gaan, aangezien de game mogelijk Kingdom Come: Salvation heet.

Bannerlands, de roguelike deckbuilder van Dark Inertia Studios (bekend van Age of Rivals) zal op 17 augustus 2026 een vernieuwde demo op Steam krijgen. De nieuwe demo is een bijgewerkte versie van de game, met nieuwe artwork en gameplayfuncties.

Arc Raiders krijgt op 8 oktober de Frozen Trail update, die onder andere een nieuw level, nieuwe wapens en nieuwe Arc aan de game zal toevoegen. In september kunnen we meer informatie over de langverwachte update.

Hoewel Call of Duty Black Ops 7 de minst succesvolle game uit de reeks was, heeft de rerelease van Call of Duty Black Ops 1 en 2 voor positievere geluiden gezorgd. De games verschenen in juli en waren meteen de best verkopende games uit de PlayStation Store in zowel de VS als Europa.

Over Call of Duty gesproken: Modern Warfare 4 zal een nieuw Insurgence level introduceren voor Warzone. Deze week kregen we de eerste screenshot te zien van Zodiac.

First look at new Warzone Resurgence Map ‘Zodiac’ Playable during Weekend 2 of the MW4 Beta pic.twitter.com/wenibDsLkW — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 14, 2026

GTA 6 is de game van wellicht de komende 10 jaar en spelers kijken massaal uit naar de release. Ondanks dat het prijskaartje van 80 euro in eerste instantie op kritiek kon rekenen, blijken nu de meeste gamers de luxere Ultimate edition te bestellen.

De Nintendo Switch 2 krijgt steeds meer releases van games die al enige tijd op andere platforms te spelen zijn. Zo verscheen deze week (uit het niets) Everspace 2 voor de hybride console van Nintendo en zal in de eerste helft van 2027 Crimson Desert erop verschijnen.

King Art Games heeft Warhammer 40,000: Dawn of War IV uit moeten stellen tot 3 december. De ontwikkelaar had gewoonweg meer tijd nodig om spelers de game te geven die zij voor ogen hebben.

Goed nieuws voor degene die geen genoegen krijgen met The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Bethesda onderzoekt de mogelijkheid om nog een grote update voor de game uit te brengen.

Marcus Lehto, de bedenker van Master Chief, wordt niet blij van Halo Campaign Evolved. Zo noemt hij de architectuur van de Halo ring onlogisch en verdomd lelijk.

Game of Thrones: War for Westeros is al enige tijd in ontwikkeling en tijdens Gamescom Opening Night Live krijgen we een indruk wat ons te wachten staat! Tijdens de show zal de game voor het eerst worden getoond!

High On Life is misschien wel een cult klassieker in wording en spelers kunnen nog dieper in de wereld duiken zodra de VR-versie van het eerste deel verschijnt. Wanneer dat moet gebeuren is nog niet bekend, maar wel weten we dat de game naar SteamVR, Meta Quest en PlayStation VR2 moet komen.

Release Marvel’s Wolverine komt dichterbij en meer PlayStation nieuws!

Hoewel Marvel’s Wolverine nog moet verschijnen, is er een IMDB pagina aangemaakt voor Spider-Man 3. Nu lijkt de komst van een derde deel toch al vrij zeker, gezien het einde van het tweede deel, maar willen we toch nog even waarschuwen: een pagina op IMDB is namelijk zo aangemaakt.

We focussen op dit moment liever op Marvel’s Wolverine dat over precies twee maanden in de winkels ligt. Vooral die speciale controller die ervoor wordt uitgebracht ziet er wel erg gaaf uit en het is al dat we een PlayStation 5 Pro hebben, want ook de console is erg vet!

Looking sharp. Inspired by Insomniac’s Battle Reborn suit and claws, the Marvel’s #WolverinePS5 Battle Yellow Limited Edition bundle and Adamantium Limited Edition console covers and DualSense release Sept 15. Pre-orders live Aug 19: https://t.co/xwJ5T4nz1E pic.twitter.com/CfbrSDTB9u — PlayStation (@PlayStation) August 11, 2026

Over de met Adamantium beladen Logan gesproken: Er zijn deze week wat previews van de game online gekomen en daarin zijn interessante details van de game onthuld!

Daarnaast werd ook bekend dat de game op een standaard PlayStation 5 al 60fps met ray tracing zal draaien en werden nog wat details van de game uit de doeken gedaan.

Een andere game van Sony waar veel mensen naar uitkijken (waaronder de redactie) is Phantom Blade Zero. Deze week werd er 11 minuten aan beeldmateriaal getoond en in de nacht van 17 op 18 augustus volgt er een State of Play die geheel in het teken staat van de game.

We blijven nog even bij PlayStation, want Ghost of Yotei krijgt dit jaar een speciale Complete editie. Deze versie brengt, naast het originele verhaal, ook een uitbreiding die wat meer over Atsu’s geschiedenis vertelt en een roguelike modus.

Nog meer nieuws van kamp PlayStation: de PlayStation Plus-games voor Extra en Premium abonnees van augustus zijn onthuld. Met games als Helldivers 2, Kingdom Come Deliverance 2 en Dying Light 2 is er genoeg om naar uit te kijken!

Serie/ Films

Samara Weaving heeft zich de afgelopen jaren populair gemaakt bij horror en fantasie-fanaten en is onlangs aangekondigd als Emma Frost in de MCU X-Men film dat in 2028 verschijnt. Echter komt de actrice ook voor in The Legend of Zelda film. We weten niet welke rol ze gaat vertolken en het is overigens nog niet bevestigd door Sony of Nintendo. De laatste tijd wordt er steeds meer duidelijk welke acteurs er aan de verfilming werken. Zo vertolkt Bo Bragason prinses Zelda en kruipt Benjamin Evan Ainsworth in de huid van Link. Uli Latukefu neemt de rol van schurk Ganondorf voor zijn rekening, terwijl Dichen Lachman is gecast als Impa van de mysterieuze Sheikah-stam.

Disney heeft tijdens D23 een Kingdom Hearts anime aangekondigd voor Disney+. De serie moet “binnenkort” verschijnen, maar wanneer dat is, weten we helaas nog niet.

Ready for a new adventure? 💛 An original Kingdom Hearts anime series inspired by the beloved video game franchise is coming soon to @DisneyChannel and @DisneyPlus pic.twitter.com/ZJMl3LS4yr — Disney (@Disney) August 15, 2026

Trailers

2K Games heeft deze week Mafia: The Omertà Collection aangekondigd voor de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/X. De collectie bevat de Definitive edition van alle vier de eerder verschenen Mafia games.

Wat hebben jullie voor dit weekend in de planning? Laat het ons vooral weten in een reactie!