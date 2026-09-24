GTA 6 Vice City collection van 400 dollar komt zonder de game

Rockstar heeft vandaag een speciale GTA 6: The Goodtime State – Vice City collection collector’s edition aangekondigd. Deze kost maar liefst 400 dollar en bevat overigens niet eens een exemplaar van de game.

Deze GTA 6-collectie bevat figuren, tassen, hoeden, brillen en meer voor de prijs van maar liefst 400 dollar. Wat er echter niet bij zit, is een exemplaar van GTA 6 zelf.

De GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection is nu te pre-orderen op de website van Rockstar Games. Voor $400 krijg je het volgende:

• Macca the Gator-figuurtje

• Oakley Frogskins-zonnebril

• Leonida Keys-crossbodytas

• New Era 9FORTY Snapback-pet

• Macca the Gator-magnetische spiegel

• Chunkee the Manatee-shotglas

• Vice City-roerlepeltje

• Vice City-scheermes-sleutelhangertje

• Leonida Keys-emaille pins in een metalen blikje

• Leonida Keys-stickerset in een opbergtasje

• Dubbelzijdige souvenirposter met kaart van Leonida

De collectie wordt vanaf 19 november 2026 verzonden. Rockstar zegt dat deze slechts in “beperkte oplage” verkrijgbaar zal zijn en dat er maar één exemplaar per persoon besteld kan worden. Mocht de collectie uitverkocht raken, dan kunnen fans deze aan hun verlanglijstje toevoegen om een ​​melding te ontvangen zodra er weer exemplaren beschikbaar zijn.

Als je GTA 6 daadwerkelijk wilt spelen wanneer het op 19 november uitkomt, moet je nog minstens €80 extra betalen voor je exemplaar. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Rockstar bewust de term “collection” gebruikte in plaats van “collector’s edition”.

Wat vinden jullie van deze collectie en vooral dat ie ook nog eens zonder de game komt?