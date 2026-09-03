GTA 6 krijgt twee opvallende limited-edition DualSense-controllers

PlayStation heeft twee nieuwe limited-edition DualSense-controllers onthuld die volledig in het teken staan van Grand Theft Auto VI. De controllers zijn geïnspireerd op de neonverlichte straten en zonnige stranden van Vice City en verschijnen op dezelfde dag als de game.



Tijdens de nieuwste State of Play heeft Sony twee speciale DualSense-controllers voor Grand Theft Auto VI uit de doeken gedaan. Het gaat om een witte en een zwarte uitvoering, waarbij beide controllers een eigen kant van Vice City moeten uitstralen.

De controllers zijn voorzien van een glanzende afwerking die van kleur verandert afhankelijk van de lichtinval. Daarmee wordt geprobeerd de kleuren van een zonsondergang in Vice City en de felle neonverlichting van het nachtleven te vangen. Daarnaast zijn er palmbomen in het ontwerp verwerkt, evenals het logo van Grand Theft Auto VI.

Twee kanten van Vice City

De witte uitvoering is geïnspireerd op de zonnige kant van Vice City. De combinatie van wit, pastelkleuren en de glanzende afwerking moet volgens PlayStation doen denken aan de stranden en het ontspannen karakter van de stad.

De zwarte variant kiest juist voor de andere kant van Vice City. Deze controller is gebaseerd op het nachtleven van de stad en gebruikt een donkerder ontwerp, waarbij de neonachtige kleuren extra opvallen.

Beide controllers verschijnen in beperkte oplage. De witte uitvoering wordt wereldwijd verkocht via PlayStation Direct en geselecteerde retailers. De zwarte versie is in bepaalde markten exclusief verkrijgbaar via PlayStation Direct, terwijl andere regio’s gebruikmaken van geselecteerde verkooppunten.

Verschijnt tegelijk met GTA 6

De twee controllers liggen vanaf 19 november 2026 in de winkels, dezelfde dag waarop Grand Theft Auto VI voor PlayStation 5 verschijnt. De adviesprijs bedraagt €84,99.

Pre-orders openen op 10 september om 10:00 uur lokale tijd. Dat geldt onder andere voor Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. De voorraad van beide uitvoeringen is beperkt.

De speciale controllers zijn overigens niet alleen bedoeld als verzamelobject. Grand Theft Auto VI maakt gebruik van de verschillende functies van de DualSense, waaronder haptische feedback en adaptieve triggers. Die moeten tijdens het spelen reageren op gebeurtenissen in de game en zo onder meer het rijden, schieten en andere acties voelbaar maken.

Voor spelers die hun PS5-setup volledig in het teken van GTA 6 willen zetten, zijn de controllers daarmee een behoorlijk toepasselijke toevoeging. Zeker de zwarte uitvoering past goed bij het neonrijke beeld dat Rockstar tot nu toe van Vice City heeft laten zien.