TA Online Business Rivalries Event: Gratis onroerend goed, GTA$ 1M aan bonussen voor wekelijkse uitdagingen en meer

De zaken lopen goed in Los Santos! Executives, Bikers, Gunrunners en Nightclub Owners verdienen in september lucratieve bonussen tijdens het Business Rivalries Event van GTA Online.
Nog geen eigen bedrijf? Dat komt goed uit, want in september kun je elke week gratis een nieuwe zaak starten.
Tot slot leveren de wekelijkse uitdagingen deze maand GTA$ 1.000.000 op – 10x meer dan gewoonlijk – plus zeldzame merkkleding.
Alle details:
- Wekelijkse uitdagingen:
- Scoor GTA$ 1.000.000 en het Yeti x LS Customs Tracksuit als je voor GTA$ 1.000.000 aan Special Cargo verkoopt (tot en met 9 september)
- Scoor GTA$ 1.000.000 en het Junk Tracksuit als je voor GTA$ 1.000.000 aan allerlei producten verkoopt (10-16 september)
- Scoor GTA$ 1.000.000 en het Camo Ammu-Nation Sweatsuit door drie Bunker Research Missions te voltooien (17–23 september)
- Scoor de Penaud La Coureuse en een HSW-upgrade door één wekelijkse uitdaging te voltooien (tot en met 23 september)
- Scoor GTA$ 1.000.000 en het Retro Fruit Tracksuit door voor GTA$ 1.000.000 te verkopen verspreid over alle bedrijven (24-30 september)
- Scoor het Six Figure Tee, Ride or Die Tee, de Red & White Ammu-Nation Cap of het Bourgeoix Tee door Business Battles te voltooien (tot en met 30 september)
- 3x GTA$ en RP voor de Community Mission Series (tot en met 23 september)
- Bonussen voor Executives (3-9 september):
- 4x GTA$ en RP voor Special Vehicle Work
- 2x GTA$ en RP voor Madrazo Hits en Exporting Mixed Goods
- 2x Staff Sourcing-snelheid voor Special Cargo
- Gratis Arcadius Business Center Office
- 70% korting op de Coil Cyclone II
- Biker-bonussen (10-16 september)
- 2x GTA$ en RP voor Biker Clubhouse Contracts, MC Work en MC Challenges
- 2x GTA$ voor Street Dealer Sales en Bike Service Missions
- Gratis Grapeseed Clubhouse
- 70% korting op de Karin S95
- Gunrunning-bonussen (17-23 september)
- 2x GTA$, RP en researchvoortgang voor Bunker Research-missies
- 2x GTA$ en RP voor Ammu-Nation Contracts en Safeguard Deliveries
- Gratis Dolla Dolla-livery als je de game speelt
- Gratis Grapeseed Bunker
- 70% korting op de Pfister Astron Custom
- Nightclub-bonussen (24-30 september)
- 2x populariteit voor Nightclub Management Missions
- 2x GTA$ en RP voor Nightclub Goods Missions
- 2X GTA$ voor QuickiePharm Deliveries
- Gratis Elysian Island Nightclub
- 70% korting op de Imponte Arbiter GT
- GTA+-leden: Claim je gratis Gallivanter Warden, Chameleon Paints, Princess Robot Bubblegum-kleding en nog veel meer tot en met 9 september, plus tot 6x GTA$ voor Bike Service Missions vanaf 10 september.
Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.