Gratis demo voor Final Fantasy Resonance nu verkrijgbaar

Square Enix heeft nieuwe beelden van Final Fantasy Resonance, de eerste HD-2D-game in de Final Fantasy-serie, getoond.

In de spectaculaire trailer werd onthuld dat de iconische Sephiroth ook in de game zal verschijnen, en dat spelers die hem kunnen vinden en verslaan om een speciale beloning te ontgrendelen. Daarnaast heeft Square Enix een gratis demo van Final Fantasy Resonance uitgebracht voor de PC via Steam en Xbox op PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.. Spelers kunnen hun reis door het Koninkrijk Grandshelt alvast beginnen, het eerste hoofdstuk voltooien (ongeveer 3-5 uur gameplay), en hun vorderingen overzetten naar de volledige game wanneer deze op 22 oktober 2026 verschijnt.

Final Fantasy Resonance is de eerste HD-2D-game in de Final Fantasy-serie en een eerbetoon aan zowel de klassieke als moderne Final Fantasy-avonturen. Spelers kunnen genieten van een spannend verhaal over de legendarische kristallen, een strategisch turn-based vechtsysteem met een moderne twist, de terugkeer van chocobo’s, espers en luchtschepen, en de verschijning van geliefde Final Fantasy-personages als Cloud, Tidus en de Warrior of Light. Dit alles vormgegeven in verbluffende, retrostijl HD-2D-graphics die de grenzen van pixelkunst verleggen. Final Fantasy Resonance is gebaseerd op de eerste verhaallijn van de mobile game Final Fantasy Brave Exvius. Maar denk niet dat dit zomaar een port is – de game is namelijk helemaal opnieuw gemaakt om er een volwaardige RPG-ervaring van consolekwaliteit van te maken.

Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor de PC via Steam en Xbox op PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.