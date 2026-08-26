Review: Hell Let Loose: Vietnam – met recht hel op aarde

Hell Let Loose is niet een game voor gamers die houden van de snelheid van games als Call of Duty of Battlefield. Nee de game is een veel realistischer game, waarin teamwork vitaal is. Weet Hell Let Loose Vietnam daarin nog iets bijzonders te doen? Je leest het in de review!

Een helsere oorlog kan je niet krijgen

De Vietnamoorlog is niet bepaald een oorlog waar de Amerikanen met trots op terugkijken. De grote militaire macht kroop uiteindelijk met de staart tussen de benen het land uit en de oorlog werd gewonnen door Noord-Vietnam. Zij wisten deze voornamelijk te winnen doordat zij veel meer kennis hadden van het terrein dat grotendeels bestond uit moerrassen en junglegebieden.

Gelukkig kun je in Hell Let Loose laten zien dat de VS wel degelijk in staat is om het gevecht te winnen. De game neemt je langs zes verschillende levels en nieuw in deze game zijn de meer standaard modi als Conquest en Domination. Ook zijn er nu boten en helikopters toegevoegd, waardoor het gevaar ook van boven kan komen. Daarnaast kun je nu ook zwemmen en kun je gewonden teamgenoten slepen, zodat een medic deze weer op kan lappen.

Voor we daarop verder gaan, moeten we wel zeggen dat de levels wel erg veel op elkaar lijken. Dat is enigszins logisch, aangezien Vietnam veel beboste gebieden kende, maar aan de andere kant is het wel jammer. Je zult voornamelijk beboste gebieden zien en gebieden met veel bossen en af en toe wat kleinere dorpjes/ kampen.

Zoals we eerder al aangaven, is Hell Let Loose een realistische shooter en moet je constant op je hoede zijn. Immers kan een enkele schot al het einde van je leven betekenen, maar gelukkig sta je er niet alleen voor.

Op rolletjes lopen

Immers bestaat elke potje uit twee teams van 50 spelers (VS tegen Vietnam) en bij elke partij zijn er verschillende squads. Zo is er de infanterie, maar ook snipers (en spotters), een mortierteam en tank en helikopter rollen. Om een match te winnen is niet alleen het vervullen van jouw taken belangrijk maar vooral communicatie kan het verschil betekenen tussen winst of een vernederende nederlaag.

De rollen zijn grotendeels vastgelegd aan een bepaalde squads, zoals een spotter en een sniper bij het recon team horen. Echter kunnen overige infanterie squads ook verschillende rollen op zich nemen, zoals medic, engineer en rifle man. Al die squads bij elkaar worden geleidt door een commandant. Laatstgenoemde kan allerlei extra hulpmiddelen inschakelen, zoals een aanval van vliegtuigen, tot fosforaanvallen, maar ook goederendrops en meer.

Tel daarbij op dat elke stap die je zet wel de laatste kan zijn en je hebt een grove schets van wat je te wachten staat in deze shooter en inderdaad deze heeft niet voor niets Hell in de naam. De game kan op momenten echt onvergeeflijk zijn en soms heb je het gevoel dat de menu’s het enige is wat je ziet, maar als je eenmaal in de gaten hebt dat je heel geduldig moet zijn en vooral samen moet werken dan kan deze game echt ontzettend gaaf zijn om te spelen.

Het beste is dan ook om de tutorials door te nemen en hoewel je daar wel een uurtje zoet mee bent, geeft het je wel alle informatie die je nodig hebt. Niet alleen de basics zoals het richten en lopen, maar ook hoe je alle rollen werken, maar ook hoe boten, tanks en helikopters werken. Je zult daarin merken dat de voertuigen alles behalve zo soepel werken als je misschien bij Call of Duty of Battlefield gewend bent!

Helemaal als je in van die servers terecht komt waarin iedereen de game net even wat serieuzer (nou ja soort van) neemt dan andere. Ik heb soms echt gegierd van het lachen op hoe sommige een soort rollenspel ervan maken en smekend met geluiden alsof ze zelf echt dood gaat om een medic roepen. Zo was er iemand die herhaaldelijk riep dat ie in zijn gat was geschoten.

Kan behoorlijk heet worden!

Hell Let Loose Vietnam is een veeleisende game voor PC-eigenaren en ook ondergetekende merkten de afgelopen tijd dat de temperaturen van de GPU en CPU behoorlijk stegen. Voordeel van een laptop is dat je er een verkoeler onder kunt zetten, maar wees gewaarschuwd!

De game is veeleisend doordat er 100 spelers in een wedstrijd zitten, maar ook grafisch veeleisend is door de grote levels die vol beboste gebieden zitten. Wat dat betreft past de stijgende temperatuur bij de game, want immers is de spanning die je tijdens elk potje zult kennen van ongekend en zit je continue op het puntje van je stoel om door de bossen ook nog wat van vijanden tegen te komen.

Dit geheel wordt gecomplementeerd door de geweldige audiovisuele presentatie van de game. Elke stap door de jungle hoor je en niet alleen die van jouw, maar ook die van jouw teamgenoten en vijanden. Het mooiste geluid in de game blijft toch wel de kogel die door de helm van je tegenstander vliegt en in een klap een einde maakt aan zijn leven.

Al met al is Hell Let Loose: Vietnam een geslaagde opvolger, maar kent deze wel wat kleine foutjes. Waar ik in de Steam reviews veel over bugs lees heb ik die gelukkig heel weinig ervaren of waren ze zo minuscuul dat ze het melden niet waard zijn.

Uitgever: Team17

Ontwikkelaar: Expression Games

Releasedatum: 13 augustus 2026

Platforms: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: Lenovo Legion 7